Prime Standard | Lotto24 Plan übererfüllt!!

Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2018 nunmehr mit einer Steigerung des Transaktionsvolumens um 38 % bis 43 % (bisher: 25 % bis 30 %), einer weiterhin deutlich wachsenden Neukundenzahl und einem CPL auf Vorjahresniveau (bisher: einem im Vorjahresvergleich höheren CPL). Zudem plant die Lotto24 AG unverändert eine gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserte Bruttomarge. In Abhängigkeit von den weiteren Rahmenbedingungen - insbesondere der Jackpot-Entwicklung - und den Marketinginvestitionen zur Neukundengewinnung werden sowohl EBIT als auch Periodenergebnis deutlich (bisher: voraussichtlich) über der Gewinnschwelle liegen.

Man darf gespannt sein auf die Quartalsmitteilung zum 30. September 2018, die am 7. November 2018 veröffentlicht wird. Bereits im Mai überraschte das Unternehmen mit der Ankündigung eines erfolgreichen Jahresbeginns und setzt dieses positive Momentum nun mit einer Prognoseanhebung für das dritte Quartal fort. Interessant wird es sein, wie sich das vierte Quartal entwickeln wird. Vielleicht gelingt es der Gesellschaft durch gute Geschäftszahlen auch ihren Aktienkurs wieder zu beflügeln.

Wer ist die Lotto24 AG?

Die Lotto24 AG wurde 2010 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen entstand durch die Abspaltung des deutschen Geschäfts des internationalen Zweitlotterie-Anbieters, der heutigen Zeal Network SE. Am 3. Juli 2012 erfolgte der Börsengang bei dem das Unternehmen an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main im Prime Standard gelistet wurde. Kurz zuvor, am 1. Juli 2012, trat der zweite Glücksspielstaatsvertrag („GlüStV“) in Kraft, der das Online-Vertriebsverbot des ersten GlüStV (2008) für staatliche Lotterien aufhob. Als einer der ersten privaten Anbieter erhielt Lotto24 im September 2012 die staatliche Erlaubnis für den Lotterievertrieb im Internet, der im März 2013 die Werbeerlaubnis für TV und das Internet folgte. Beide Erlaubnisse wurden 2017 verlängert. 2014 veröffentlichte Lotto24 als erster Online-Lottoanbieter in Deutschland mobile Apps für iOS und Android, mit denen Lottospieler ihre Tipps per Smartphone und Tablet abgeben können.

Aktuell (19.10.2018 / 14.04 Uhr) notieren die Aktien der Lotto24 AG im Xetra-Handel im Plus mit +0,78 Euro (+6,23%) bei 13,30 EUR.