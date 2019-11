Prime Standard | LPKF braucht reine Luft

19.11.2019 – Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000) hat heute mit einem ersten Spatenstich den Bau einer Reinraumfabrik am Standort der Firmenzentrale in Garbsen begonnen. Der Bürgermeister der Stadt Garbsen, Dr. Christian Grahl, der Vorstandsvorsitzende der LPKF, Dr. Götz M. Bendele sowie der Managing Director der Business Unit Electronics, Dr. Roman Ostholt, haben damit gemeinsam ein Zeichen für das weitere Wachstum von LPKF am Unternehmenssitz gesetzt.

Es läuft rund bei LPKF, jetzt sollten dann auch die Aktien Spass machen oder? Aktien-Analyse der LPKF AG - am 19.11. aktualisiert.

LPKF wird am Bahlbrink 11 eine ca. 800 qm große Produktionshalle mit einem Reinraum der Klasse ISO 6 errichten. Hier werden künftig Komponenten aus Dünnstglas für die Elektronik- und Halbleiterindustrie gefertigt. Mit dem von LPKF entwickelten LIDE-Verfahren (Laser Induced Deep Etching) ist es möglich, dünnes Glas schnell und präzise zu strukturieren, ohne die Oberfläche zu beeinträchtigen. So bleibt die ursprüngliche Stabilität des Glases in vollem Umfang erhalten. Mit diesem Verfahren kann Glas u.a. für die Herstellung von Mikrosystemen, Sensoren, MEMS und Mikrochips eingesetzt werden. Mit dem Bau dieser Glas-Foundry wird das Unternehmen als Produktionsdienstleister unter dem Namen Vitrion eng mit Kunden und Partnern in der Halbleiter- und Elektronikindustrie zusammenarbeiten.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

„Unsere erste Glas-Foundry steht für unsere Innovationskraft und Umsetzungsgeschwindigkeit sowie den unbedingten Willen, unseren Kunden durch unsere Lösungen und Dienstleistungen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und für sie entsprechenden Wert zu generieren", sagte Bendele und fügt hinzu: „Wir werden in naher Zukunft von Garbsen aus Kunden aus der Halbleiter- und Elektronikindustrie in der ganzen Welt mit hochpräzisen Bauteilen aus Glas beliefern". Neben dem klassischen Lösungsgeschäft ist dies eine wesentliche Erweiterung des Geschäftsmodells des Unternehmens.

LPKF investiert in der ersten Ausbaustufe mehr als 5 Mio. EUR in das Projekt. Der Reinraum wird voraussichtlich Mitte 2020 fertiggestellt.

Der Umsatz der LPKF

erreichte im Q3 mit 34,8 Mio. EUR (rund 19 % über dem Vorjahreswert). Nach neun Monaten erreichte er 107,5 Mio. EUR, ein Plus von 22 % im Vergleich zum Vorjahr.

„Mit nunmehr sechs Quartalsgewinnen in Folge ist unser Unternehmen jetzt wieder nachhaltig profitabel aufgestellt und befindet sich damit in einer starken Position", sagt Dr. Götz M. Bendele, CEO von LPKF dazu am 11.11.2019. Damit hat der Physiker das erste große Ziel erreicht, das er sich bei seinem Amtsantritt vor rund 18 Monaten für LPKF gesetzt hatte.

Aufträge hapern noch

Der Auftragseingang hat sich nach einem schwachen ersten Halbjahr 2019 mit 35,5 Mio. EUR im dritten Quartal (Q3 2018: 31 Mio. EUR) erholt. Der Auftragseingang für das bisherige Jahr liegt jedoch noch unter den Vorjahreswerten. Der Auftragsbestand lag Ende September mit 32,1 Mio. EUR leicht über dem Wert von Ende Juni, aber ebenfalls noch unter dem Vorjahreswert.

„Wir beobachten die Auftragslage sehr aufmerksam, insbesondere in Anbetracht der unklaren gesamtwirtschaftlichen Aussichten", sagt Bendele. Insgesamt sieht Bendele weiterhin eine starke Nachfrage nach den Lösungen und Dienstleistungen von LPKF.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}



Trotz der insgesamt positiven Nachrichten sieht Bendele LPKF noch lange nicht am Ziel: „Wir müssen einen noch stärkeren Fokus darauf legen, den Wertbeitrag für unsere Kunden zu maximieren," erklärt er im Quartalsbericht. Gemeinsam mit seinen Kollegen will Bendele das volle Potenzial von LPKF ausschöpfen. Dieses Potenzial ergebe sich aus den Technologien des Unternehmens, der Fähigkeit, diese in leistungsstarke Lösungen zu integrieren, dem außergewöhnlichen Know-how der Mitarbeiter sowie dem daraus resultierenden Wertbeitrag für die Kunden. „Bisher haben wir nur einen Bruchteil dieses Potenzials gesehen", sagt Bendele.

Prognose gehalten, nicht erhöht, weil...

... bereits im September erhöhte die LPKF bereits ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019 und die langfristigen EBIT-Margenziele. Der Vorstand beurteilt die allgemeine Nachfrage des Marktes nach den Lösungen und Dienstleistungen von LPKF unverändert als grundsätzlich positiv und bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur erwartet er mit einem Konzernumsatz zwischen 135 und 140 Mio. EUR eine EBIT-Marge zwischen 12 % und 14 %. Das entspricht einem ROCE zwischen 20 % und 25 %. In den Folgejahren will LPKF die Profitabilität weiter steigern und eine EBIT-Marge von mehr als 14 % erwirtschaften.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Schuldenfrei!

Christian Witt, seit September 2018 Finanzvorstand von LPKF, sah bereits im September ein wichtiges Etappenziel bereits erreicht: Das Unternehmen erwirtschaftet nachhaltig Gewinn und einen deutlich positiven Cashflow. Die Nettoverschuldung, die noch vor einem Jahr einen Betrag von 42,7 Mio. EUR ausmachte, wurde bis zum Ende des zweiten Quartals vollständig abgebaut. „Wir haben gezielte Maßnahmen ergriffen, um auf der einen Seite das Wachstum in allen vier Segmenten zu steigern und auf der anderen Seite die Kostendisziplin zu wahren. Jetzt sehen wir Ergebnisse", sagte Witt.

UND jetzt ist Witt fast euphorisch wegen der Q3 Zahlen: „Insgesamt sind die Ergebnisse des dritten Quartals sowie der ersten neun Monate in nahezu jeder Hinsicht ein Grund zur Freude".

{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Aktuell (19.11.2019 / 11:19 Uhr) notieren die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG im Frankfurter-Handel im Plus mit +0,72 % (+0,10 EUR) bei 13,90 EUR.