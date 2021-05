Prime Standard | Katek Aktie frisch notiert und dann direkt ein sehr starkes Quartal mit fast 48 % Umsatzplus!

Seit dem 04.05.2021 ist die KATEK SE (ISIN:DE000A2TSQH7) nun börsennotiert. Zum Ausgabepreis von 23,00 EUR erhielten die Zeichner die Aktien zugeteilt. Nachdem am ersten Hnadelstag ein kräftiger Kursanstieg bis auf 31,00 zu beobachten war, kehrte danach schnell wieder Normalität ein.Und der Kurs der Aktien näherte sich wieder dem Emissionspreis an. Aktuell werden noch 24,30 EUR bezahlt. Möglicherweise neuen Schwung könnte die Aktie durch die Quartalszahlen erhalten, die heute zeigen, das durchaus einiges an Potenzial in dem Wert steckt.

Denn das Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen für hochwertige Elektroniklösungen anbietet, ist mit einem Umsatzplus von rund 48 Prozent in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Der Umsatz im ersten Quartal stieg auf 137,5 Mio EUR(Vorjahr: 92,7 Mio EUR). Das EBITDA der KATEK Gruppe ist im ersten Quartal 2021 signifikant im Vergleich zum Vorjahr um 400 Prozent auf 16,4 Mio EUR(Vorjahr: 4,1 Mio EUR) gestiegen. Die EBITDA-Marge lag damit bei 12 Prozent (Vorjahr: 4,4 Prozent). Hiervon sind aber „nur“ m7,1 Mio EBITDA operativ bedingt, die restliche Steigerung beruht auf einem einmaligen Sondereffekt.

„Die hohe Nachfrage zeigt unsere starke Positionierung in vielversprechenden Wachstumsmärkten wie Elektromobilität und Erneuerbare Energie. Auch der Bereich Medizintechnik bietet weiter viel Potenzial. Generell wächst durch die fortschreitende „Elektronifizierung“ der Welt der Bedarf an innovativen Elektronikpartnern für die deutsche und europäische Industrie – wir sehen das aktuell an der sehr hohen Kundennachfrage und den übervollen Auftragsbüchern“, sagt Rainer Koppitz, CEO der KATEK SE.

Und Koppitz weiter:„Die KATEK Leipzig GmbH wird mit ihrer Expertise, ihrem Technologie Know-how zum Beispiel im Bereich eMobility und den eigenen Produkten im Bereich Telecare eine wertvolle Ergänzung des strategischen Profils der KATEK für hochwertige Elektroniklösungen leisten. Wir bauen den Standort auch noch dieses Jahr so aus, dass wir den Kunden der Region, unter anderen in der Halbleiterindustrie, unsere Rapid Prototyping Services bieten können“.

Wenig überraschend: Prognose bestätigt: 500 Mio Jahresumsatz sind das Ziel

Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt gibt das KATEK Management seine Einschätzung zum Gesamtjahr 2021 ab. Es sieht das, im Rahmen des Wertpapierprospekts zum erfolgreichen Börsengang kommunizierte Ziel des deutlichen Überschreitens der halben Umsatzmilliarde in 2021, aufgrund der starken Stellung in High Growth Segmenten wie eMobility, Renewables und Healthcare klar bestätigt.

KATEK?

Die KATEK-Gruppe sieht sich selbst als ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit rund 2.600 Mitarbeiter in Deutschland und Osteuropa. Themen sind unter anderem E-Mobility, mobile Ladesysteme. Wichtige Kunden sollen Bosch oder Porsche sein. Wobei KATEK eher technisch anspruchsvolle Produkte und eher in Kleinserien oder geringeren Stückzahlen herstellt und verkauft. Und deshalb nach Marktmeinung nicht mit Massenherstellern beispielsweise der Verbraucherelektronik „vermischt werden sollte“.