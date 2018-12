Prime Standard | KPS steigert Umsatz

20.12.2018 – Die KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Business-Transformation und Prozessoptimierung, veröffentlicht heute ihre vorläufigen, ungeprüften IFRS-Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2017/18. So stieg der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr entsprechend der Prognose weiter an. Trotz Belastungen durch die Unternehmenszukäufe und deren Integration in die Konzernstruktur wurde auch die Prognose für das EBIT planmäßig erreicht.

Die KPS AG konnte im Geschäftsjahr 2017/18 ihren Umsatz um 7,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 160,3 Mio. Euro auf 172,2 Mio. Euro steigern, womit die prognostizierte Spanne von 160 bis 170 Mio. Euro leicht übertroffen wurde. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag für das Geschäftsjahr 2017/18 bei 20,0 Mio. Euro nach 26,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank in diesem Zeitraum vor allem durch M&A-bedingte Abschreibungen auf 16,6 Mio. Euro (2016/17: 24,8 Mio. Euro) und liegt damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 16 bis 20 Mio. Euro. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 9,6% (2016/17: 15,5%).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel}

Das Umsatzwachstum ist maßgeblich auf gestiegene Umsätze aus den im Berichtszeitraum neu gewonnenen oder abgeschlossenen Transformationsprojekten zurückzuführen. Auch sind positive Effekte aus den getätigten Unternehmenszukäufen zu verzeichnen, die im Rahmen der Wachstumsstrategie zur weiteren Internationalisierung und Innovation beitrugen. Zudem spiegelte sich die Position der KPS als führende Beratungsgesellschaft für digitale Transformationsprojekte im Retail-Bereich auch in diesem Jahr in zahlreichen Auszeichnungen wider: So zeichnete unter anderem das Wirtschaftsmagazin brand eins gemeinsam mit dem Statistikportal statista sowohl KPS als auch die Tochter Infront Consulting zum wiederholten Male als Beste Berater in mehreren Kategorien aus. Außerdem gehört KPS dieses Jahr erneut zu den TOP 100 innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands. Auch in den jährlich publizierten Rankings der Internet- und E-Commerce-Agenturen steigt KPS weiter kontinuierlich nach oben.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

"Die Ergebnisse des Geschäftsjahres zeigen, dass wir unsere Ziele erreichen konnten und unsere strategischen Bemühungen bereits beginnen, sich auszuzahlen. Während die im Zusammenhang mit den Zukäufen gewonnenen Projekte ihre Umsatzbeiträge steigern, arbeiten wir natürlich weiterhin am Integrationsprozess, was das Ergebnis belastet. Durch unsere internationale Expansion sind wir jedoch für die Zukunft breiter aufgestellt und haben zudem durch die Akquise mehrerer zusätzlicher Projekte die Umsatzkonzentration bei einzelnen Kunden reduziert. Darüber hinaus verfügen wir mit unseren Entwicklungen im Bereich der Beratungsindustrialisierung über die Möglichkeit, attraktive Leistungen mit sinkender Kostenbasis zu erbringen", erläutert Leonardo Musso, Vorstand der KPS AG.

Die KPS AG erreicht mit den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen die für das Geschäftsjahr 2017/18 ausgegebene Prognose. Aufsichtsrat und Vorstand der KPS AG sehen die strategische Ausrichtung auch durch die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017/2018 bestätigt.

Aktuell (20.12.2018 / 10:18 Uhr) notieren die Aktien der KPS AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,40 EUR (+7,1 %) bei 6,03 EUR.



KPS AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}