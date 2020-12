Prime Standard | Holidaycheck AG geht auf Nummer sicher – Kapitalerhöhung

Weitere Suchergebnisse zu "HolidayCheck Group":

Die Holidaycheck Group AG (ISIN: DE0005495329) hat letztes Jahr durch die Thomas Cook Pleite einiges an Umsatz, Einnahmen und Wachstumspotential verloren und dieses Jahr nun der Supergau. Durch Corona ist das Geschäft quasi zum Erliegen gebracht worden.

Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 und die damit einhergehenden, umfassenden Reisebeschränkungen vieler Länder sowie die nun wieder fast weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, haben die Nachfrage nach Urlaubsreisen in den vergangenen Monaten – nach einem kleinen Sommmerhoch – fast vollständig zum Erliegen gebracht. Dadurch mussten zahlreiche im Jahr 2019 und im ersten Quartal 2020 gebuchte und für das laufende Jahr geplante Reisen, wieder storniert werden.

Neben schmerzhaften Einschnitten, Beteiligungsverkäufen sichert man jetzt das Unternehmen weiter ab. Unstrittig ist das Konzept, die Software und der Markenauftritt der Holidaycheck ein sehr wahrscheinlicher Erfolgsgarant in einer immer mehr freizeitorientierten, reiseorientierten Gesellschaft. Noch mehr durch den Corona-Trend zur Onlineberatung gefördert.

Auch wenn Corona Gewohnheiten teilweise dauerhaft ändern sollte: Steigerung der Affinität zu Onlinekäufen, Homeoffice, Ersatz von Geschäftsreisen durch Online-Lösungen. Sollte dennoch der Trend zu Reisen -auch wenn mehr unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten – ungebrochen sein. Und ein riesiger Nachholbedarf baut sich derzeit weltweit auf. Und das gerade auch im zahlungskräftigen Deutschen Markt, den man aus Hamburg adressiert.

So will man sich gegen alle Eventualitäten einer längeren Corona-Bremse für den Tourismus absichern. Und wichtig ist die Zusage des Hauptaktionärs, der Burda Digital SE, die ihr zustehenden Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung i.H.v. mindestens EUR 20 Mio. auszuüben. Unter der Voraussetzung, dass der Bezugspreis pro Aktie maximal EUR 1,65 beträgt, wurde dieses Zusage gemacht – also ist von einem Bezugspreis von maximal 1,65 EUR auszugehen.

Und HolidayCheck plant die maximal mögliche Ausgabe von bis zu 29.156.814 neuen Aktien. Dies entspricht 50 Prozent des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft. Vom Timing her: Die Kapitalerhöhung soll im ersten Quartal 2021 nach Billigung des Wertpapierprospekts durchgeführt werden.

Wichtig: Überleben sichern, um nach Corona wieder durchstarten zu können

Und man machte bereits im Vorfeld seine Hausaufgaben: Der Marketingaufwand des dritten Quartals 2020 reduzierte sich auf 0,7 Millionen Euro nach 17,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Mit 90 Stellen weniger reduzierte sich der Personalaufwand in den ersten neun Monaten 2020 auf 22,5 Millionen Euro nach 26,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Auch wenn hierfür erstmal einmalige Kosten verbucht werden mussten – also mittelfristig ist hier noch einiges an Einsparungen bereits “garantiert”. Mit Kurzarbeitergeld konnte ebenfalls die Situation etwas entspannt werden.

Man verkaufte zwei Stück Zukunft – Hauptsache Corona überstehen

Die HolidayCheck Group AG veräußerte die niederländische Tochtergesellschaft MeteoVista B.V., Betreiberin von Wetterportalen im Raum Benelux, an die niederländische Infoplaza B.V. Die Übertragung der Anteile ist für Mitte August geplant.Mit rund 30 Mitarbeitern erzielte WeerOnline 2019 einen Umsatz von rund 4,9 Millionen Euro.

Bereits Anfang Juli veräußerte die HolidayCheck Group AG die niederländische Schwestergesellschaft Zoover B.V., Betreiberin von Hotelbewertungsportalen an Vakanties.nl B.V. Damit fokussiert sich die HolidayCheck Group vollständig auf den Kernbereich Reise im Raum DACH. Der Netto-Mittelzufluss aus den beiden genannten Veräußerungen beläuft sich in Summe auf rund 14 Millionen Euro und dient der Stärkung der Kapitalbasis.

Tiefrot

Wenig überrascht der erheblichen Umsatz- und Ergebnisrückgang der HolidayCheck Group AG in den ersten neun Monaten 2020. Nach Aufhebung der Reisewarnung für zahlreiche europäische Länder Mitte Juni 2020 konnte im 3. Quartal 2020 vorübergehend eine spürbare Erholung der Nachfrage, insbesondere nach Hotels (mit eigener Anreise), aber auch nach Pauschalreisen, festgestellt werden. Gleichwohl blieb die Nachfrage, insbesondere nach Pauschalreisen, deutlich unter Vorkrisenniveau..

Im genannten Umfeld erzielte die HolidayCheck Group einen Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 in Höhe von 11,2 Millionen Euro nach 103,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Umsatz der ersten neun Monate 2020 betrug 26,4 Millionen Euro.

Der Umsatz des dritten Quartals 2020 belief sich auf 13,0 Millionen Euro nach 34,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Mit einem BITDA in den ersten neun Monaten 2020 von -33,0 Millionen Euro nach 4,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum sieht man das ganze Dilemma. Und so überrascht auch ein EBIT von -38,8 Millionen Euro nach -1,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum nicht. Positiv ist, dass im Q3 “nur” ein EBIT von Minus 2,7 Mio. EUR erzielt werden konnte. Weniger Verlust könnte die entscheidende Zeit bringen, um zu überleben.

Frage: Reicht Liquidität bis zur “Normalisierung” und wann ist die?

Alles TIEFROT, nicht anders zu erwarten, wenn das Geschäft quasi geschlossen wurde und niemand weiss, wann es weitergeht und ab wann wieder Urlaube sinnvoll geplant und gebucht werden können. Kostenreduzierungen durch Kurzarbeit, Streichen von geplanten Investitionen und jetzt der Abbau von 90 Arbeitsplätzen sind wohl die einzigen Möglichkeiten, die Liquiditätsreserven zu schonen und das Überleben zu sichern. Hier ist bestimmt die Dauer dieser Ausnahmezeit ein entscheidender Fakt, wie Holidaycheck am Ende der “heissen” Corona-Phase dastehen wird. Auch die Verkäufe halfen die Liquidität “etwas” zu sichern.

Herbst 2021 – bis dahin heisst es überleben

Nach Aufhebung der Reisewarnung für zahlreiche europäische Länder Mitte Juni 2020 konnte eine deutliche Erholung der Nachfrage nach Hotels (mit eigener Anreise) und Pauschalreisen festgestellt werden. Gleichwohl blieb die Nachfrage, insbesondere nach Pauschalreisen, deutlich unter Vorkrisenniveau. Und nun der zweite Lock-down mit wiederum unberechenbaren Auswirkungen auf das Reiseverhalten. Vielleicht wird im Herbst nächsten Jahres (!) das “Schlimmste” bei Corona vorbei sein, hieß es am Wochenende von der Kanzlerin.

Einzig positiv: Die gerade stattfindende “Marktbereinigung” wird den Übelebenden zu Gute kommen. Ob HolydayCheck dazu gehören wird? Sieht bisher so aus, hängt aber wohl im wesentlcihen von der möglichst zeitnahen Einführung eines Impfstoffes ab – erst dann könnte wieder eine wesentliche Hemmung für Reisebuchungen “entfallen” – also wird man wohl voller Anspannung nach Mainz schauen: BioNTech ist ERSTER – jetzt stehen EMA und FDA an

Öffentlichkeitswirksam und in einem normalerweise wachsenden Markt – BIS CORONA

“Kämpfer für echte Bewertungen” – so hat sich Holidaycheck Glaubwürdigkeit und starke öfffentliche Wahrnehmung sichern können, Stichwort: Rechtsstreit gegen Fakebewertungen. So will man sich immer mehr am wachsenden Reisemarktkuchen sichern. Und wie aus der Werbebroschüre: Man investierte in Personal, Steigerung der Konversionsrate von Nutzern in Kunden für Dienstleistungen, KI und -wohl das wichtigste in einem derart umkämpften Markt – MARKETING.

Aber Corona hat die Karten neu gemischt. Wer überlebt, der wird weniger Konkurrenz vorfinden. Wer überlebt, wird wohl einen veränderten Reisemarkt vorfinden. Und jedenfalls 2020 wird desaströs werden. Ab wann wieder erste Lockerungen der Reisebeschränkungen zu einem Wiederaufleben des Geschäfts führen, kann niemand mit Gewissheit vorhersagen. Und die AUFGABE/VERKAUF des BENELUX-Geschäftes hat zwar der Liquidität gut getan, aber auch Chancen für “nach der Krise” reduziert… aber erstmal gilt es zu überleben.

Liquiditätskennziffern sind die wichtigste Größe – derzeit

Die liquiden Mittel zum 30. September 2020 beliefen sich auf 44,6 Millionen Euro nach 27,5 Millionen Euro zum 31. Dezember 2019. Dies begründet sich im Wesentlichen aus der Ziehung bestehender Betriebsmittellinien in Höhe von rund 14,8 Millionen Euro im 1. Quartal 2020 sowie aus der Ziehung von COVID+ Krediten in der Schweiz in Höhe von 13,3 Millionen Euro im 3. Quartal 2020. Zudem wirkten sich die zugeflossenen Verkaufserlöse der niederländischen Aktivitäten in Höhe von 14,4 Millionen Euro ebenfalls positiv auf die Liquidität aus. Und die Die HolidayCheck Group AG prüfe außerdem zusätzliche, längerfristige Finanzierungsoptionen. Und heute präzisierte man diese Überlegungen: Kapitalerhöhung.

Bestimmt die flexibelste und günstigste Lösung – insbesodnere wenn annähern ddie Hälfte des betrages im Vorfeld garantiert wird.

Aktuell (03.12.2020 / 12:31 Uhr) notieren die Aktien der Holyday Check Group AG im Xetra-Handel im Minus mit 0,10 EUR (-4,80%) bei 1,88 EUR.