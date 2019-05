Prime Standard | HelloFresh setzt starkes Umsatz- und Kundenwachstum fort

Die HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408), der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, hat einen starken Jahresauftakt erzielt. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal 2019, sowohl im US-Segment als auch im Segment International, ein starkes Umsatz- und Kundenwachstum.

Die Anzahl der aktiven Kunden ist im ersten Quartal 2019 im Jahresvergleich um 32% auf 2,5 Mio. gestiegen. Der Umsatz betrug EUR 420,1 Mio., was gegenüber dem Vorjahr einer Wachstumsrate von 42% und währungsbereinigt von 35% entspricht. Außerdem baute HelloFresh die Margen weiterhin kontinuierlich aus und steigerte die Deckungsbeitragsmarge um 2,9 Prozentpunkte auf 29% sowie die bereinigte EBITDA-Marge um 1,1 Prozentpunkte auf -6,2%.

"Unser erstes Quartal 2019 war sehr erfolgreich, vor allem mit Blick auf unser Kundenwachstum und unseren kontinuierlichen Margenausbau. Angesichts der saisonalen Bedeutung des ersten Quartals für die Neukundengewinnung, freuen wir uns sehr über den großartigen Start in das Jahr", sagt Dominik Richter, CEO und Mitgründer von HelloFresh. "Ausgehend von unserem ersten Quartal, bestätigen wir erneut unsere Prognose für das Gesamtjahr."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Starkes Wachstum in den Segmenten US und International

Das US-Segment verzeichnete im Verlauf des ersten Quartals einen besonders starken Anstieg der aktiven Kunden um 28% gegenüber 1,1 Mio. zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Zudem erzielte das US-Geschäft von HelloFresh im Jahresvergleich ein hervorragendes Umsatzwachstum von 34% und währungsbereinigt von 23%. Dieses Wachstum wurde durch die anhaltend starke Entwicklung aller drei US-Marken unterstützt, einschließlich des erfolgreichen Ausbaus der jüngeren Marken EveryPlate und Green Chef.

Das Segment International profitierte weiterhin von einer starken Wachstumsdynamik mit einem Umsatzwachstum von 53% (währungsbereinigt) sowie einem Anstieg der aktiven Kunden um 62%. Darüber hinaus verzeichnete das Segment, trotz saisonal bedingt höherer Marketinginvestitionen, zum vierten Mal in Folge positives bereinigtes EBITDA, mit einer Marge von 4,4%.

Die HelloFresh SE hat weiterhin eine starke Liquiditätsposition, mit in der Bilanz ausgewiesenen Barmitteln in Höhe von EUR 189,1 Mio. und Zugriff auf einen nach wie vor weitgehend ungenutzten revolvierenden Kredit in Höhe von EUR 76,5 Mio.. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft war im ersten Quartal 2019 mit EUR 4,4 Mio. positiv.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

