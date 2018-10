Prime Standard | HelloFresh erwirbt kanadischen Wettbewerber

18.10.2018 - Die HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408), die weltweit führende Anbieterin von Kochboxen, hat am heutigen Tag mit Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft einen Vertrag abgeschlossen, auf dessen Grundlage sie sämtliche Anteile der Chef's Plate Inc. erwerben wird. Die Chef's Plate Inc. ist ein kanadischer Wettbewerber der Gesellschaft und ihrer kanadischen Tochtergesellschaft, die ebenfalls Kochboxen vertreibt.

Für den Erwerb der Chef's Plate Inc. wird die Gesellschaft einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in Kanadischen Dollar aufbringen. Der Großteil dieser Gegenleistung wird durch Barleistung erbracht und der verbleibende Teil der Gegenleistung wird durch die Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital an die Gesellschafter der Chef's Plate Inc. erfüllt. Der Abschluss der Transaktion steht unter aufschiebenden Bedingungen, gleichwohl wird derzeit mit einem Abschluss der Transaktion innerhalb der kommenden Wochen gerechnet.

Aktuell (18.10.2018 / 08:02 Uhr) notieren die Aktien der HelloFresh SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,56 EUR (-5,09 %) bei 10,44 EUR.



Chart: HelloFresh SE | Powered by GOYAX.de

