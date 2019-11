Prime Standard | HelloFresh: Umsatz springt an

Bereits am 15.10. hob der Vorstand der HelloFresh die Prognose an, folgerichtig kommen nun gute Zahlen. Die Umsatzentwicklung zeigt, das es in die richtige Richtung geht. EBITDA-Marge steigt langsam - aber stetig - in positive Regionen. Klar Wachstum kostet Geld, schnelleres Wachstum mehr Geld. Aber erst aber einer kritischen Größe kann HelloFresh "richtig" Geld verdienen. Die Großen habne es vorgemacht: Wachstum um fast jeden Preis, der Gewinn kommt mit dem Volumen. siehe Amazon, Facebook und alle anderen erfolgreichen internetbasierten Unternehmen.

Unternehmen auf dem Weg, die Gewinnschwelle...

...auf Basis des bereinigten EBITDA, erstmals auch für das Gesamtjahr zu erreichen.Der Konzernumsatz im dritten Quartal stieg im Vorjahresvergleich um 45,8% auf EUR 441 Mio. (42,2% währungsbereinigtes Wachstum im Vorjahresvergleich; Q3 2018: EUR 302 Mio.). In demselben Zeitraum lieferte HelloFresh 68,9 Mio. Mahlzeiten an 2,61 Mio. aktive Kunden in allen Märkten, in denen das Unternehmen weltweit aktiv ist. Obwohl das dritte Quartal für HelloFresh in der Regel saisonal schwächer ist, erreichte das Unternehmen auf Gruppenebene eine bereinigte EBITDA-Marge von 3,5%. Wie bereits im zweiten Quartal des Jahres, haben erneut beide Unternehmenssegmente positiv zum bereinigten EBITDA beigetragen. Zentraler Treiber für das Umsatzwachstum sowie die Margenverbesserung ist primär das Kundenwachstum sowohl im US-Segment als auch im Segment International.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

HEUTE: HELLOFRESH auf zu neuen Höhen? Kostenlose Analyse für den Anleger.

Hellofresh ist erfolgreich

"Unser sehr starkes drittes Quartal unterstreicht, wie weit wir gekommen sind. Wir bieten unseren Kunden weiterhin eine ständig wachsende und verbesserte Auswahl an Gerichten und Produkten. Gleichzeitig haben unsere Kochboxen einen positiven Einfluss auf die Umwelt. Sie verringern in erheblichem Umfang Lebensmittelabfälle und CO 2 -Emissionen, die sonst für traditionelle Lebensmittel-Lieferketten typisch sind. Zudem haben wir erneut bewiesen, dass wir unser Geschäft profitabel führen und gleichzeitig unseren Marktanteil und die Zufriedenheit unserer Kunden steigern können", sagt Dominik Richter, CEO und Mitgründer von HelloFresh.

Evotec - ein Schritt vor, ein halber zurück - Rechenspielerei

HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich, Sydney, Toronto und Auckland.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Aktuell (05.11.2019 / 07:45 Uhr) notieren die Aktien der HelloFresh SE im Tradegate-Handel zum gestrigen Schluss um 22:00 Uhr mit einem Plus von +0,08 EUR (+0,51 %) bei 115,64 EUR.



Chart: HelloFresh SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}