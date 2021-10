Prime Standard | Heidelberger Druck baut auf Hoffnungsträger E-Mobilität. Reicht das?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

26.10.2021 – Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007) setzt auf die Wallbox. Heute informiert die Heidelberger Druckmaschinen AG über ihren Hoffnungsträger: Der Boom der E-Mobilität führe zu grosser Nachfrage nach der Ladetechnologie der Heidelberger Druckmaschinen AG – und zwar auch in Ländern außerhalb von Deutschland. Dies zeige sich auch an den Absatzzahlen der Wallboxen von Heidelberg in Österreich und der Schweiz. So konnte das Unternehmen bisher in beiden Ländern zusammen eine mittlere vierstellige Anzahl an Ladelösungen der beiden Modelle Heidelberg Wallbox Energy Control bzw. Heidelberg Wallbox Home Eco verkaufen. Damit etabliert Heidelberg sich auch in diesen beiden Ländern als einer der führenden Anbieter.



Vierte Wallbox-Produktionslinie geht in Betrieb

Aufgrund der gerade auch international weiter ansteigenden Nachfrage nach Ladelösungen für Elektrofahrzeuge im privaten Bereich hat Heidelberg erneut am Standort Wiesloch-Walldorf investiert und soeben früher als geplant eine vierte Produktionslinie im Bereich E-Mobilität in Betrieb genommen. Damit steigen die Produktionskapazitäten konstant weiter, nachdem sie bereits zu Beginn des Jahres verdoppelt worden waren. Vor dem Hintergrund rasant zunehmender Absatzzahlen liegt auch die Umsatzentwicklung im Bereich Elektromobilität bei Heidelberg bereits jetzt deutlich über dem für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 geplanten Gesamtvolumen.

„Die Entwicklung in unserem Geschäft mit Ladetechnologie boomt“, sagt Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender bei Heidelberg. „Wir sind trotz nach wie vor nicht reibungslos funktionierender Logistikketten lieferfähig und treiben mit dem Ausbau unserer Produktion das Wachstum im Bereich Elektromobilität weiter voran.“

Angebot soll ausgeweitet werden – Voll auf Expansionskurs

Heute bietet Heidelberg den Markt zwei Modelle mit verschiedenen Kabellängen und Individualisierungsmöglichkeiten für den deutschen und europäischen Markt an. Zudem gibt es mit der sogenannten „Heidelberg Wallbox Energy Control“ eine Lösung mit integriertem Lastmanagement, mit der im Verbund bis zu 16 Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Das Portfolio soll künftig zum Komplettangebot für Home Energy-Lösungen erweitert werden, beispielsweise mit integrierten Ladelösungen für Parkhäuser oder komplette Wohnanlagen. Dazu nutzt das Unternehmen seine Kompetenzen auf dem Gebiet der Leistungselektronik und der Software. Darüber hinaus sind auch Partnerschaften in diesen Bereichen in Arbeit.

Dass dieses Geschäft Zukunft hat, kann man wohl ohne weiteres bestätigen. Ob dieses Zukunftsfeld ausreicht den ganzen Heidelberger Druckmaschinen Konzern wieder „on track“ zu bringen, wird von einigen bezweifelt. Wir werden hierzu in Kürze in unserer Reihe von Gastbeiträgen eine Einschätzung des Platow Briefs veröffentlichen.

Aktuell (26.10.2021 / 11:35 Uhr) notiert die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG im XETRA-Handel mit einem Plus von +0,08 EUR (+3,92 %) bei 2,12 EUR.



