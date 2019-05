Prime Standard | Heidelberg Pharma: HV, OK.

21.05.2019 - Die Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0) gab bekannt, dass die Aktionäre in der heutigen Hauptversammlung den Beschlussvorlagen der Verwaltung mit großer Mehrheit (zwischen 99,81 % und 100 %) zugestimmt haben. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet und die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 gewählt. Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2019 waren 80,35 % des aktuellen Grundkapitals anwesend.

Dr. Jan Schmidt-Brand, Sprecher des Vorstands und Vorstand für Finanzen der Heidelberg Pharma AG, kommentierte: "Wir haben im Geschäftsjahr 2018 und in den letzten Monaten wichtige Meilensteine bei unseren eigenen Antikörper-Amanitin-Konjugaten (ATAC) erreicht, neue interessante Daten generiert und gute Fortschritte bei den Produktkandidaten unserer Lizenzpartner gesehen. Unser Geschäft entwickelt sich positiv im Rahmen unserer Planung. Wir sind jetzt auf der Ziellinie eines umfangreichen präklinischen Entwicklungsprogramms und komplexen Herstellungsprozesses für unseren ersten ATAC-Kandidaten und wollen 2020 den ersten Patienten mit Multiplem Myelom behandeln. Im Namen des Vorstands danke ich den Aktionären der Heidelberg Pharma AG für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen und die Unterstützung."

Heidelberg Pharma?

Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom. Die klinischen Produktkandidaten MESUPRON(R) und REDECTANE(R) wurden zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung verpartnert.

Aktuell (21.05.2019 / 08:06 Uhr) notieren die Aktien der Heidelberg Pharma AG im Franfurter-Handel mit einem Minus von -0,02 EUR (-0,71 %) bei 2,78 EUR.



