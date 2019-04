Prime Standard | Hawesko will zahlen.

08.04.2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708) werden der Hauptversammlung am 17. Juni 2019 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2018 eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von EUR 1,30 pro Aktie auszuzahlen. Somit wird mit hoher Kontinuität die Beteiligung der Aktionärinnen und Aktionäre am Geschäftserfolg ihrer Gesellschaft auch im 21. Jahr nach dem Börsengang 1998 gewährleistet. Beim aktuellen Kursniveau von ca. EUR 35 entspricht die vorgeschlagene Ausschüttung einer Dividendenrendite von 3,7 %.

"Wir konnten den Konzernumsatz 2018 insgesamt um 3,4 % steigern - trotz des schwierigen zweiten Halbjahres," so der Vorstandsvorsitzende Thorsten Hermelink Freitagabend in Hamburg. "Auch ohne die Akquisition des österreichischen Marktführers Wein & Co. ist uns ein leichtes Wachstum gelungen. Damit hat die Gruppe ihre Marktstellung klar behauptet. Darüber hinaus unterstreicht die kräftige Steigerung des Free-Cashflow trotz des niedrigeren Konzern-EBIT unsere Ertragsstärke."

In seiner Sitzung am 5. April 2019 hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 festgestellt sowie den Konzernabschluss gebilligt. Darüber hinaus schloss sich der Aufsichtsrat dem Dividendenvorschlag des Vorstands an.

Der Konzernabschluss weist für 2018 einen Umsatz von EUR 524,3 Mio. aus (+3,4 %, Vorjahr: EUR 507,0 Mio.). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) beläuft sich auf EUR 28,1 Mio. exklusive Einmalbelastungen von EUR 0,4 Mio. durch die Akquisition von Wein & Co. (Vorjahr: EUR 30,4 Mio.). Durch ein positives Finanzergebnis stieg der Konzernjahresüberschuss nach Steuern und dem Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter auf EUR 22,0 Mio. (Vorjahr: EUR 18,5 Mio.). Die Konzernbilanzsumme beläuft sich auf EUR 289,0 Mio. (2017: EUR 259,7 Mio.). Der Free-Cashflow hat sich bei EUR 20,2 Mio. exklusive der Akquisition kräftig erholt (Vorjahr, vergleichbar, exklusive Akquisitionen EUR 6,2 Mio.).

Aktuell (08.04.2019 / 09.29 Uhr) notieren die Aktien der Hawesko Holding AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,40 EUR (+1,10 %) bei 36,60 EUR.



