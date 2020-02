Prime Standard | Hawesko wächst - Zentrallager kostete 2019, aber...

04.02.2020 - Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708) hat einen Konzernumsatz von € 555 Mio. (ohne Umsatzsteuer) erzielt. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr. Akquisitionsbereinigt betrug der Umsatzzuwachs 1,3 %. Der Hawesko-Vorstand rechnet mit einer Steigerung des Konzern-EBIT auf ca. € 29 Mio. (Vorjahr: € 27,7 Mio.).Das Umsatzwachstum resultiert aus einer insgesamt positiven Entwicklung in den Segmenten E-Commerce und Retail. Das E-Commerce-Segment wuchs 2019 um 5,1 %, Jacquesʼ um 3,6 %. Das Retail-Segment profitierte zusätzlich von der Akquisition von Wein & Co. und erzielte damit ein Umatzplus von 17,4 %. Beide Segmente entwickelten sich im EBIT ebenfalls positiv.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Und dass, was zukünftig Wachstum und Erträge steigern wird, hat in 2019 noch Geld gekostet - es gab Probleme beim Umzug zum neuen Zentrallager - Im Segment B2B war ein Umsatzrückgang von 4,1 % zu verzeichnen. Leicht rückläufige Export- und Großhandelsumsätze sowie der langfristig geplante und strategisch bedeutende Lagerumzug belasteten Umsatz und operatives Ergebnis. Der negative Ergebniseffekt wurde durch den Verkauf der alten, nicht mehr benötigten Lagerimmobilie kompensiert.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Und der Vorstand sagt

Thorsten Hermelink, Vorstandsvorsitzender der Hawesko Holding AG: "Unsere Segmente E-Commerce und Retail haben sich 2019 in einem wettbewerbsintensiven Umfeld sehr gut entwickelt und mit dem Wachstum Marktanteile hinzugewonnen. Der Lagerumzug im B2B-Segment an einen logistisch vorteilhafteren Ort mit deutlich größerer Kapazität hat uns Kraft, Umsatz und Ergebnis gekostet. Mit ihm haben wir aber das Fundament für zukünftiges Wachstum im B2B-Segment gelegt. Wir blicken positiv in das Geschäftsjahr 2020."

Aktuell (04.02.2020 / 08:00 Uhr) notieren die Aktien der Hawesko Holding AG im Tradegate-Handel zum Schluss gestern um 22:00 Uhr mit einem Plus von +0,60 EUR (+1,81 %) bei 33,30 EUR.



HAWESKO HOLDING AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (3 Milliardenmärkte)}