Prime Standard | Hawesko Onlineboom übertrifft alle Erwartungen

15.12.2020 – Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708) erhöht die Prognose. Und der Boom wird durch den Lockdown jetzt noch mehr befeuert werden. So profitiert Hawesko von einer außerordentlich starken online-Nachfrage im Weihnachtsgeschäft und rechnet nach einer erneuten Prognoseanhebung mit einem Rekord bei Umsatz und Ergebnis 2020. Und so sollen es beim operativen Ergebnis zwischen 39 – 42 Millionen EUR werden. Oberhalb des bereits Anfang November angehobenen Wertes von 33 Millionen Euro und übertrifft den Vorjahreswert von 29,1 Millionen Euro klar.

Auch Rekordumsatz – klar

Auch im Weihnachtsgeschäft, befeuert durch den Lockdown, ist der COVID-19-bedingte starke Wachstumstrend in den B2C-Segmenten Retail und E-Commerce ungebrochen. Und sogar der ebenfalls durch die Umstände der COVID-19-Pandemie rückläufige B2B-Umsatz mit Gastronomie und Hotellerie wird damit deutlich überkompensiert. Daher erwartet der Vorstand der Hawesko Holding AG, dass der Jahresumsatz der Hawesko Gruppe mit seinen Tochterunternehmen in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und Schweden im Jahr 2020 erstmals 600 Mio EUR überschreiten wird (2019: 556 Mio EUR).

Onlineboom

Somit profitiert Hawesko vom allgemeinen Onlineboom und kann die stationären – bestimmt vorhandenen Verluste – offensichtlich mehr als ausgleichen. Und weiter? Wie bei den anderen Onlineprofiteuren fragt sich, wie dauerhaft die Verhaltensänderung der Anleger hin zum Onlineeinkauf sein wird. Oder bleiben Hawesko-Kunden (also einer der diversen “Marken”) treu – ob online oder in den “Weinstores”? Und wird die Gastronomie sich schnell von den Corona-Einschränkungen erholen und mit einem “Nachholeffekt” so zu einer kleinen “Sonderkonjunktur” in 2021 führen? Jedenfalls solte der allgemein beliebte “Präsentversand” von Weinkollektionen für Kunden oder Geschäftspartner zumindest ein ähnliches Niveau wie in den Vorjahren erreichen – möglicherweise wird als Ersatz für “Essenseinladungen” sogar eine Steigerung möglich sein. Jedenfalls gute Aussichten weiterhin. Die Aktie hat jedoch schon einiges davon eingepreist.

Und der Vorstand sagt

“Wir profitieren von einem sehr dynamischen online-Geschäft. Dieser Trend, der bereits seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie zu beobachten ist, hat sich im laufenden Weihnachtsgeschäft signifikant verstärkt”, sagte HAWESKO-Vorstandschef Thorsten Hermelink. “Diese erfreuliche Entwicklung resultiert aus unserem umfassenden Weinwissen und treffsicherem Gespür für Kundenwünsche sowie der erfolgreichen Kombination von Stationär- und Online-Handel. Das Vertrauen unserer Kunden in unser Sortiment und die leistungsstarke Logistik ist insbesondere in diesen für viele Menschen schwierigen Zeiten Ansporn für uns, die Position als führende Weinhandelsgruppe Europas im nächsten Jahr weiter zu festigen.”

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip – logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

Aktuell (15.12.2020 / 09.02 Uhr) notieren die Aktien der Hawesko Holding AG im XETRA-Handel mit Plus +1,32% (+0,60 EUR) bei 46,00 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



