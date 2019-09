Prime Standard | Godewind reduziert Leerstand

02.09.2019 - Bereits kurz nach der vor wenigen Tagen gemeldeten vorzeitigen Mietverlängerung im Bürokomplex Y2 im Frankfurter Mertonviertel schloss Godewind Immobilien AG(ISIN: DE000A2G8XX3) dort mit einem Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht einen neuen Mietvertrag über 1.526 m² Büro- und 319 m² Lagerflächen ab. Mietbeginn des zehnjährigen Mietvertrages ist der 1. April 2020. Die kontrahierte Jahresnettokaltmiete des Objekts steigt damit seit dem Closing im Februar dieses Jahres um über 26 Prozent oder rund EUR 0,7 Mio. auf EUR 3,4 Mio. Die Büro-Leerstandsquote des Y2 fällt von zuletzt 28 Prozent auf aktuell unter 23 Prozent. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt nun 11,5 Jahre. Die Portfoliokennzahlen werden sich durch diesen Neuvertrag weiter verbessern. Seit Ankauf der Objekte hat Godewind den Portfolio-Leerstand bereits deutlich auf aktuell 12,5 Prozent reduziert. Dieser strategisch eingekaufte Leerstand bietet weiterhin ein herausragendes Wachstumspotenzial, mit dessen Hilfe der EPRA Net Asset Value (NAV) mittelfristig noch weiter gesteigert werden soll.

Das Y2 ist ein "Multi-Tenant-Bürokomplex" im gewerblich geprägten Frankfurter Mertonviertel mit optimaler Innenstadtanbindung sowie flexibler Nutzungsmöglichkeit von Großraum- über Kombi- bis zu Einzelbüros. Das Y2 ist ein begehrtes Büro-Objekt insbesondere für Behörden und Verbände. Der Netto-Kaufpreis betrug bei 30.930 Quadratmetern Gesamtmietfläche etwa EUR 52 Mio. oder durchschnittlich rund EUR 1.681 pro Quadratmeter.

Konzept der Leerstände brachte...

bisher Erfolg. Mit dem gezielten Ankauf von Büroobjekten mit umfangreichen Leerstandsflächen wurden die Voraussetzungen für weiteres ertragsreiches Wachstum in den nächsten Jahren geschaffen. Infolgedessen erreicht das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2019 bereits EUR 73,4 Mio. nach EUR 10,1 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2018. Die Funds from Operations (FFO) betragen nun rund EUR 2,8 Mio. nach EUR minus 3,8 Mio. zum 31. Dezember 2018. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einerseits einige neu abgeschlossene Mietverträge noch nicht ertragswirksam geworden sind und andererseits die Erträge aus den fünf im ersten Halbjahr 2019 erworbenen Immobilien nur anteilig in die aktuellen Geschäftszahlen eingeflossen sind. Das Closing für das bislang letzte, am 22. Mai vertraglich gesicherte Objekt City Gate in Frankfurt wird für Ende des dritten Quartals erwartet.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}



Der EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) beträgt zum Ende des ersten Halbjahres 2019 EUR 487,7 Mio. oder EUR 4,54 pro Aktie nach EUR 396,4 Mio. oder EUR 3,65 pro Aktie zum Geschäftsjahresende 2018. Der Net LTV beläuft sich zum Ende der ersten sechs Monate 2019 auf 46,0 Prozent.

Wie gehts weiter mit Godewind - sieht man noch mal den alten Erstemissionspreis von 4 EURO? Analyse hier.

Dividende: ja

Die, inklusive City Gate, nun insgesamt zehn Büroimmobilien bilden nicht nur eine solide Grundlage für weitere NAV- und FFO-Steigerungen im laufenden Geschäftsjahr sondern auch für die erste Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019. Mit einem Büroimmobilienbestand von bis dato etwa EUR 950 Mio. von Value-Add- und Core(+)-Büroimmobilien ist Godewind momentan nahezu vollständig investiert. Ihrem Geschäftsmodell entsprechend wird die Gesellschaft nun zunächst den Fokus auf die weitere Reduzierung des gezielt erworbenen Leerstands legen.

Aktuell (02.09.2019 / 08:04 Uhr) notieren die Aktien der Godewind Immobilien AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,11 EUR (+2,77 %) bei 3,90 EUR. Jetzt nur noch leicht unter dem alten Emissionspreis von 4,00 EUR an. Vielleicht wird ja noch was draus - für die Aktionäre die damals eingestiegen sind. Dividenden könnten helfen, ein NAV von 4,54 EUR auch.Ein anderer Börsengang aus diesem Jahr enttäuschte jedoch bisher auf ganzer Linie.



Godewind Immobilien AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}