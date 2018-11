Prime Standard | Godewind kauft für 60 Millionen

19.11.2018 - Die Godewind Immobilien AG(ISIN: DE000A2G8XX3), ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen , hat einen Kaufvertrag unterzeichnet, um im Rahmen eines Asset-Deals den sogenannten Pentahof in der Freien und Hansestadt Hamburg zu erwerben. Der Bürokomplex verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 24.700 Quadratmetern. Es wurde ein Kaufpreis in Höhe von EUR 60,6 Mio. für das Objekt vereinbart. Das Closing der Transaktion soll bis Ende dieses Jahres erfolgen.



Zur Finanzierung der Akquisition werden zunächst Eigenmittel in Höhe von etwa EUR 60,6 Mio. bereitgestellt. Eine Finanzierung wird kurzfristig angestrebt. Die Nettokaltmiete beläuft sich auf rund EUR 2,95 Mio. pro Jahr. Die Mietlaufzeit (WALT) beträgt ca. 4,9 Jahre. Der Vermietungsstand der Immobilie liegt bei 100 Prozent.

Aktuell (19.11.2018 / 13.32 Uhr) notieren die Aktien der Godewind Immobilien AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,01 EUR (+0,37 %) bei 2,98 EUR.



