30.03.2020 - Die Gateway Real Estate AG ( ISIN: DE000A0JJJTG7)hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 ein Rekordergebnis erzielt. Manfred Hillenbrand, CEO der Gateway Real Estate AG, kommentiert: "Die finalen Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 belegen die starke operative Performance unseres Unternehmens und bestätigen die sehr positive Unternehmensentwicklung."



Das Unternehmen setzte 2019 seinen Wachstumskurs fort und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 ein EBIT adjusted von EUR 158,9 Mio., was einer Steigerung von rund 117% des Vorjahreswertes von EUR 73,3 Mio. entspricht. Und trennte sich von Beteiligungen, um das Kerngeschäft zu stärken und auszubauen. Also eigentlich standen alle Ampeln auf GRÜN für 2020, aber Corona lässt alles unter Vorbehalt stehen - nichts geht voran, vieles steht still. Durch gezielte Projektakquisitionen in 2019 ist die Pipeline des Konzerns eigentlich gut gefüllt. Vor dem Hintergrund der noch nocht bezifferbaren und zeitlich fassbaren Corona-Auswirkungen kann der Vorstand "den Geschäftsverlauf 2020 noch nicht abschließend einschätzen".

Wie die meisten Unternehmen, beobachtet Gateway die aktuellen Entwicklungen derzeit sehr genau, analysiert die Gegebenheiten, Risiken und Chancen im Rahmen des implementierten Risikomanagement-Systems und steuert Entscheidungen entsprechend der Ergebnisse. "Eine Prognose für 2020 wird abgegeben, sobald dies möglich ist." Besser so, als eine Prognose aufzustellen, die dann mehrfach nach tagesgeschehen korrigiert werden muss. Interessant ist das auch das Wort "CHANCEN" erscheint. Hier sit möglicherweise Gateway aufgrund seiner Größe und finanziellen Stärke in der Lage gestaltend in oder nach der Krise seine Pipeline weiter auszubauen - nicht alle Entwickler werden wohl diese Krise so relativ sicher überstehen wie Gateway.

Aktuell (30.03,2020 / 09:14 Uhr) notieren die Aktien der Gateway Real Estate AG im Frankfurter-Handel im Plus mit +0,02 EUR (+0,54%) bei 3,96 EUR.Auch diese Aktie können Sie für nur 4,00 EUR auf Smartbroker handeln.



