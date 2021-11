Prime Standard | GK Software wächst weiter erfolgreich

Auch nach neun Monaten hat die GK Software SE (ISN: DE0007571424) seinen Wachstumskurs und die Transition zum Cloud-Unternehmen erfolgreich fortgesetzt.

Nach vorläufigen Zahlen konnten die Umsätze gegenüber dem Vorjahresvergleichswert um 12,3 Prozent auf 95,74 Mio. Euro gesteigert werden (9M 2020 = 85,25 Mio. Euro). Das EBITDA erreichte 19,99 Mio. Euro (ohne einmalige Effekte 17,24 Mio. Euro). Das EBIT konnte mehr als verdoppelt werden und beträgt nach neun Monaten 14,23 Mio. Euro (11,48 Mio. Euro ohne einmalige Effekte).

Außerordentlich erfolgreich war das Cloud-Geschäft. So sind von zwölf neuen Abschlüssen die Hälfte SaaS-Projekte, deren Total Contract Value (Mindestauftragungsvolumen über die vertragliche Mindestlaufzeit) sich auf einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag beläuft. Zwei der neuen Cloud-Verträge wurden mit bedeutenden Neukunden in den USA abgeschlossen. Ebenfalls sehr positiv verlief die Entwicklung der Deutschen Fiskal sowie im Bereich AIR (Artificial Intelligence for Retail). Die steigende Anzahl von SaaS-Kunden spiegelt nicht nur den ungebrochen anhaltenden Trend in die Cloud wider, sondern erhöht auch die Visibilität der Mittelfristprognose.

Der einmalige Effekt auf die Ergebnisse des laufenden Geschäftsjahres resultiert aus dem Verkauf der AWEK microdata GmbH und den daraus resultierenden Erlösen von 2,75 Mio. Euro.

Vor dem Hintergrund des bisherigen Verlaufs des Geschäftsjahres bestätigt der Vorstand seine Prognose für 2021 sowie die mittelfristige Prognose bis 2023.

Aktuell (22.11.2021 / 13:39 Uhr) notieren die Aktien der GK Software SE im Xetra-Handel bei 152,50 EUR (+5,00 EUR (+3,39 %). Auch diese Aktie können Sie für 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.