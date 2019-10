Prime Standard | GK Software und SAP vertiefen ihre Partnerschaft

Das gemeinsame Ziel ist es, branchenspezifische Lösungen für den Einzelhandel zu liefern und das weltweit führende gemeinsame Lösungsangebot umfassend auf die Customer Experience Strategie von SAP auszurichten.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Der Einzelhandel erlebt gegenwärtig einen massiven Digitalisierungsschub. Um dabei erfolgreich zu sein, benötigen Einzelhändler intelligente, genau an die Bedürfnisse der Branche angepasste Technologien. Die seit 2009 bestehende, erfolgreiche Partnerschaft zwischen SAP und GK Software wurde bereits in fast 100 gemeinsamen Projekten auf der ganzen Welt unter Beweis gestellt. Durch eine vertiefte Fokussierung auf die Trends und Innovationen in den Bereichen Cloud-Technologien, Experience Management, künstliche Intelligenz und mobile Anwendungen für den Einzelhandel wird die Partnerschaft jetzt weiter ausgebaut.

HEUTE EXKLUSIVINTERVIEW mit dem CEO der Softing AG. Wenn Ihnen Globomatix nichts sagt, dann müssen Sie es lesen!

Aus der umfangreichen Weiterentwicklung der Cloud-Angebote von GK Software für verschiedene Unternehmenstypen und Handelssegmente ergeben sich dabei wesentliche Vorteile für den Einzelhandel. Zu diesem Zweck wird ein gemeinsames Retail Excellence Center aufgebaut, in dem die beiden Unternehmen ihre Kompetenzen bündeln, um neue Konzepte und Lösungen zu entwickeln, die auf die besonderen Bedürfnisse des Einzelhandels zugeschnitten sind.

"Die strategische Partnerschaft mit SAP hat es uns ermöglicht, unsere Lösungen zu einem Komplettangebot für den Handel zu machen", sagte Rainer Gläß, Vorstandsvorsitzender der GK Software SE. "Mit dem Fokus auf dem Ausbau unserer Cloud-Angebote sowie dem gemeinsamen Retail Excellence Center werden wir neue Trends proaktiv antizipieren und gemeinsam branchenorientierte Lösungen entwickeln."

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die GK Software SE ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel und zählt 22 Prozent der 50 weltweit größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Laut einer von RBR 2018 veröffentlichen Studie ist das Unternehmen der Marktführer in Zentral- und Osteuropa und gehört weltweit zu den führenden Anbietern von POS-Software. Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Lösungsangebot für mittlere sowie große Einzelhändler und ist führend bei der Umsetzung von modernen Omni-Channel-Konzepten. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite hat sich die Gesellschaft als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Das Produktportfolio der Gesellschaft ermöglicht großen filialisierten Einzelhändlern optimierte Geschäftsprozesse und erhebliche Kundenbindungs- und Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die GK Software bietet ihren Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- Servicedienstleistungen. Die GK Software SE akquirierte 2013 die AWEK GmbH und 2015 das Retail-Segment der DBS Data Business Systems, Inc. 2017 erwarb die Gesellschaft die Mehrheitsbeteiligung an der auf künstliche Intelligenz fokussierten prudsys AG. 2018 wurde die valuephone GmbH übernommen, die führende Lösungen für mobile Konsumenten entwickelt.

Aktuell (02.10.2019 / 10:19 Uhr) notieren die Aktien der GK Software AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,20 EUR (+2,00 %) bei 61,20 EUR.



Chart: GK Software SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}