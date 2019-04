Prime Standard | GK Software überschreitet die 100-Millionengrenze

29.04.2019 - Die GK Software SE (ISIN: DE0007571424) veröffentlichte am Freitag ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018. Dieser zeigt, dass die Gesellschaft ihr Wachstum ungebremst fortsetzen konnte und mit 106,2 Mio. Euro einen neuen Rekordumsatz vorgelegt hat. Dabei wurde das Wachstum ganz wesentlich vom Kerngeschäft um die GK/Retail-Lösungswelt getragen, das sogar über 27 Prozent zulegen konnte. Von besonderer Bedeutung im Geschäftsjahr 2018 war der Durchbruch im wichtigen US-Markt, in dem vier neue Kunden, darunter zwei aus den Top 20 des Lebensmittelhandels, gewonnen werden konnten. Diese Tendenz setzte sich auch 2019 fort, in dem bereits zwei weitere US-Kunden überzeugt wurden. Darüber hinaus konnte im laufenden Jahr ein neuer Cloud-Kunde in Südamerika gewonnen werden.

Das Geschäftsjahr 2018 war für die GK Software auch durch hohe Investitionen zum Ausbau der Marktposition vor allem durch die Erweiterung der Cloudfähigkeiten der GK/Retail-Lösungen und die Integration des in den letzten Jahren akquirierten Know-hows in den Bereichen Künstliche Intelligenz und mobile Konsumentenlösungen in das Produktportfolio gekennzeichnet. Neben diesen erhöhten Produktaufwendungen sind vor allem rückläufige Umsätze im Geschäftssegment IT-Services und für 2018 erwartete, jedoch nicht realisierte Vertriebschancen, der Grund, dass das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) in Höhe von 1,60 Mio. Euro nicht den Erwartungen des Vorstandes entsprach.

Der Vorstand bewertet das Geschäftsjahr 2018 in der Summe als sehr erfolgreich und hält an der, im Jahresabschluss 2017 für das Geschäftsjahr 2020 gemachten Mittelfristprognose fest, wonach der Umsatz gegenüber dem Jahre 2017 bis 2020 den eineinhalbfachen Wert und die Ertragsquote im Kernsegment ungefähr wieder 15 Prozent (EBIT-Marge auf Betriebsleistung) erreichen soll. Für 2019 ist eine erneute Ausdehnung des GK/Retail Umsatzes wahrscheinlich. Auf dem Wege zum für das Jahr 2020 angestrebten Ziel für die Profitabilität geht der Vorstand davon aus, einen Zwischenschritt einzulegen, der die Werte des Jahres 2018 übertrifft.

Aktuell (29.04.2019 / 08:11 Uhr) notieren die Aktien der GK Software AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +1,40 EUR (+1,81 %) bei 78,60 EUR.



