Prime Standard | GK Software: Umsatz erheblich erhöht

03.06.2020 - Die GK Software SE (ISIN: DE0007571424) vermeldet mit den heute vorgelegten Zahlen ein äußerst erfolgreiches erstes Quartal 2020. Der Umsatz erreichte 29,02 Mio. Euro und legte damit um 18,2 Prozent (2019 = 24,56 Mio. Euro) deutlich zu. Während das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen um 3,90 Mio. Euro auf nun 3,26 Mio. Euro gesteigert werden konnte, betrug das operative Ergebnis 1,06 Mio. Euro und damit 3,88 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Der Vorstand sieht die Gesellschaft sowohl umsatz- als auch operativ ergebnisseitig auf dem Kurs zur Erfüllung der Mittelfristprognose 2020. Allerdings könnte durch die Covid-19-Krise das Umsatzwachstum besonders im Bereich des Neugeschäftes und hier vor allem bei den Lizenzeinräumungen wegen der vielfältigen Kontakt- und Reisebeschränkungen geringer als für die Mittelfristprognose für das Jahr 2020 benannt ausfallen. Der Vorstand erwartet aber nach dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres eine Steigerung der Umsätze und eine weitere signifikante Verbesserung der Ergebnisse. Diese Aussagen stehen unter dem erheblichen Vorbehalt der Schwierigkeit der Einschätzung der Dauer und Tiefe der Krise sowie ihren Folgen in den verschiedenen regionalen Märkten, in denen die Unternehmensgruppe tätig ist, so dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von dieser Einschätzung abweichen könnte.

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 wird nach der Freigabe durch den Aufsichtsrat in der ersten Juni-Woche veröffentlicht.

Aktuell (02.06.2020 / 17:26 Uhr) notieren die Aktien der GK Software AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +3,40 EUR (+5,74 %) bei 62,60 EUR.



Chart: GK Software SE | Powered by GOYAX.de

