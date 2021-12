Prime Standard | Fujitsu ist neuer USU-Partner

Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28), führender internationaler Anbieter im Bereich Software Asset Management (SAM), hat mit der Fujitsu Technology Solutions GmbH (Fujitsu) einen Reseller-Vertrag abgeschlossen. Die Kooperation gilt für die Region EEA (European Economic Area) sowie die Schweiz.

Fujitsu unterstützt als führender Informations- und Telekommunikations-Komplettanbieter Kunden bei allen Aspekten der digitalen Transformation. Dafür kombiniert das Unternehmen IT-Dienstleistungen und Produkte mit zukunftsweisenden digitalen Technologien. Nachdem sich beide Unternehmen bereits seit längerem über eine von Fujitsu angebotene OEM-Version der USU-Lösung kannten, war durch ein gemeinsames Kundenprojekt bei einer Öffentlichen Behörde der Wunsch entstanden, die Zusammenarbeit zu intensivieren und weiterzuentwickeln.

Gemeinsam können beide Partner ein komplettes Portfolio aus Technologiebausteinen und Services anbieten. Während USU die Software-Lösungen für SAM (Software Asset Management) liefert, erbringt Fujitsu mit seinem spezialisierten Data Center Management and Automation (DCMA)-Team für Kunden produkt-nahe Dienstleistungen von der Beratung über die Implementierung von USU Software Asset Management bis hin zu Support-Services.

„Als Fujitsu bieten wir mit unserem DCMA Portfolio eine umfassende innovative Lösungssuite für DCIM, ITOM und AIOps, welche künstliche Intelligenz und Automatisierung zum Self Driving Data Center kombiniert. Wir freuen uns, dieses Portfolio durch unsere Partnerschaft mit USU zukunftsweisend mit marktführenden Technologien zu erweitern und damit für unsere Kunden sichere und nachhaltige Lösungen anbieten zu können“, erklärt Wilfried Cleres, Business Manager Data Center Management and Automation, AI and Cloud Services bei Fujitsu.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Fujitsu Technology einen wichtigen strategischen Partner für die intensive Vermarktung unseres SAM-Portfolios gewinnen konnten“, so Peter Kohlauf, Senior Sales Manager EMEA/APAC Partners & Alliances bei USU.

Aktuell (01.12.2021 / 09:20 Uhr) notieren die Aktien der USU Software AG im Xetra-Handel bei 24,10 EUR (+0,40 EUR / +1,69 %). Auch diese Aktie können Sie für 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: USU Software AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de