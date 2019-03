Prime Standard | Francotyp-Postalia: Wird was!

Das Unternehmen bestätigt darin die am 7. März veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei 204,2 Mio. EUR und wuchs währungsbereinigt um 0,3 % auf 206,9 Mio. EUR. Das EBITDA erreichte 17,1 Mio. EUR und stieg bereinigt um Währungseffekte und JUMP-Aufwendungen um 1,3 % auf 26,7 Mio. EUR. Der bereinigte Free Cashflow verbesserte sich auf 10,9 Mio. EUR im Vergleich zu 9,9 Mio. EUR im Vorjahr.

FP hat damit die Prognosen für Umsatz und EBITDA erreicht, die für den bereinigten Free Cashflow übertroffen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 28. Mai 2019 die Zahlung einer steuerfreien Brutto-Dividende in Höhe von 3 Cent je Aktie vor. Das entspricht einer Quote von mehr als 50 % des Konzernergebnisses. Trotz der planmäßig hohen Aufwendungen für die Wachstumsstrategie ACT und das Projekt JUMP zeigt das Unternehmen damit Kontinuität in der Dividendenpolitik.

Starkes Wachstum für 2019

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet der FP-Konzern einen stark steigenden Umsatz. Das Unternehmen geht hierbei von einer positiven Entwicklung in allen drei Produktbereichen aus. Bereinigt um Aufwendungen für das ACT-Projekt JUMP erwartet das Unternehmen auch beim EBITDA eine starke Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Für das wichtige ACT-Projekt JUMP sind für 2019 Aufwendungen im niedrigen einstelligen Millionenbereich geplant. Zugleich rechnet das Unternehmen für 2019 mit weiteren positiven Effekten aus JUMP.

Im Hinblick auf nochmals auf Vorjahresniveau erwartete hohe Investitionen in ACT und neue Produkte rechnet der FP-Konzern für das Geschäftsjahr 2019 mit einem um Investitionen in Finance Lease Assets, M&A sowie um Auszahlungen für das ACT-Projekt JUMP bereinigten positiven, deutlich unter Vorjahresniveau liegenden Free Cashflow.

Die erwartete Entwicklung der finanziellen Leistungsindikatoren steht grundsätzlich unter der Prämisse gleichbleibender Wechselkurse.

Für das Geschäftsjahr 2020 liegt die Zielmarke weiterhin bei einem Umsatz von 250 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 17 %.

In diesem Zusammenhang positioniert sich das Unternehmen durch Übernahmen und strategische Partnerschaften, um aus den geänderten Marktbedingungen einen Wachstums- und Ertragsschub zu generieren.

