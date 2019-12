Prime Standard | Euromicron: War's dass jetzt? Geschmack bleibt.

28.12.2019 - Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300) mit Sitz in Neu-Isenburg geht in die Insolvenz, überraschend für die Aussenstehenden - Funkwerk hatte noch mwenige Monate vorher eine wesentliche Beteiligung in Form einer Bar-Kapitalerhöhung erworben - die Aktionäre sehen wahrscheinlich in die Röhre. Man holt sich 5 Mio. EUR für die "Abwicklung" - befristet bis zum 31.12.2019 (!), also mi der klaren Aussage, dass alles schon entschieden ist und nur noch formale Beschlüsse gefasst werden müssen/sollen. So sieht eigentlich keine bestmögliche Verwertung von Assets zu Gunsten der Stakeholder aus - so hektisch?

Es gab gar keine Zeit um bessere Angebote einzuholen. Hat einen starken Geschmack die zu Tage gelegte Hektik. Jedenfalls am 20.12. hieß es: "Die Zech Group AG hat heute der euromicron AG (WKN A1K030) einen Massekredit über EUR 5 Mio. zur Verfügung gestellt. Der Kredit dient der Sicherstellung der kurzfristig benötigten Liquidität der Tochtergesellschaften. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2019 und kann jederzeit durch vorzeitige Rückzahlung zurückgeführt werden."

In die Röhre schauen "for sure" die Aktionäre!

Folgerichtig werden Nägel mit Köpfen gemacht, alles sehr schnell und bestmöglich? Daran könnte man zweifeln...

"Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 23.12.2019 hat der Gläubigerausschuss der euromicron AG (WKN A1K030) der Veräußerung der in- und ausländischen Tochtergesellschaften der euromicron AG an die Gustav Zech Stiftung zugestimmt. Nach erfolgter Kartellgenehmigung sollen die Verträge kurzfristig vollzogen werden. Die Gustav Zech Stiftung finanziert den operativen Betrieb der Tochtergesellschaften der euromicron AG. Über den Gesamtkaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Zufluss aus der Unternehmensveräußerung reicht aller Voraussicht nach zur vollständigen Bedienung aller Insolvenzforderungen jedoch nicht aus."

Übersetzt: Assets "verschleudert", Geld für Aktionäre, die am Ende der Anspruchskette stehen, NOPE. - werden wohl leer ausgehen...

