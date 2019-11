Prime Standard | Epigenomics AG: Es geht hier um die Zukunft

19.11.2019 - Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50) stellt heute ihre Bilanzzahlen vor, wobei gerade bei Unternehmen, Fortschritte bei "Erstattungsverfahren", Forschungsfortschritte, Anwendungserweiterungen u.ä. natürlich wichtiger sind als die aktuellen Ergebnisse, die durch hohen F&E-Aufwand geprägt sind, höher als der Umsatz und entsprechend hohen Verlusten. Also so vorgewarnt zuerst die nackten Zahlen, bevor wir zum wesentlicheren kommen:

Die Produktumsätze in den ersten neun Monaten stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 % auf TEUR 818. Der Gesamtumsatz sank im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr auf TEUR 847 (9M 2018: 1.315 TEUR) aufgrund geringerer Lizenzumsätze. Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich im 9-Monatszeitraum um EUR 1,2 Mio. auf EUR 5,7 Mio., resultierend aus den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Post-Approval Studie für Epi proColon und der HCC-Studie in den USA.Der Finanzmittelverbrauch erhöhte sich in den ersten drei Quartalen 2019 auf EUR 10,9 Mio. (9M 2018: EUR 6,9 Mio.). Der Anstieg ist insbesondere auf gestiegene F&E-Aufwendungen sowie Veränderungen im Working Capital zurückzuführen.

Und jetzt das Gute: Am 21. November 2019 wird Dr. Elvira D'Andrea, eine der Autorinnen des Mikrosimulationsmodells zum Vergleich der Ergebnisse von Darmkrebs-Früherkennungsmethoden, darunter auch der Epi proColon-Bluttest, auf der 12. European Public Health Conference der European Public Health Association präsentieren. Darüber hinaus nimmt Dr. D'Andrea zusammen mit ihrem Kollegen Dr. Medhi Najafzadeh, Mitautor des Modells, am 21. November an einer Telefonkonferenz für Investoren teil, in der sie ihre Präsentation mit dem Titel "Quantifizierung des Einflusses von Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen auf die Inzidenz und Mortalität von Darmkrebs" ("Quantifying the impact of adherence to screening on colorectal cancer incidence and mortality") vorstellen werden.

Und was ist daran gut? Es geht um das Geld und die Kostenerstattung in den USA, da geht es auch - leider - um Politik machen in eigener Sache zzgl. entsprechender Forschungsergebnisse. Oder wie es der Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG anlässlich der Vorlage der Zahlen so trefflich ausdrückt: "Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Zeichnern unserer Kapitalerhöhung für das in Epigenomics gesetzte Vertrauen bedanken. Die eingeworbenen Mittel ermöglichen es uns, weiter an unserem obersten Ziel, der Erstattungszusage für unseren Bluttest Epi proColon in den USA, zu arbeiten. Darüber hinaus freue ich mich auf die Telefonkonferenz mit Dr. D'Andrea und ihrem Mitautor Dr. Najafzadeh, in der sie interessierten Investoren ihre positiven Studienergebnisse des Mikrosimulationsmodells vorstellen werden."

Dringend notwendig war die Kapitalerhöhung

Am 8.11.2019 konnte die Epigenomics melden, das die neuen Aktien aus der am 17. Oktober 2019 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals in einem Umfang von EUR 7.506.152,00 platziert worden sind. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dementsprechend von derzeit EUR 36.021.540,00 um EUR 7.506.152,00 auf EUR 43.527.692,00 durch Ausgabe von 7.506.152 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft gegen Bareinlage erhöht. Die Aktien aus der Privatplatzierung wurden mehreren Investoren zugeteilt, darunter insbesondere institutionellen Investoren aus den USA und Deutschland. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 8,3 Mio. Damit ist die Finanzierung der Gesellschaft gesichert,erklrt aber immer noch nicht den rätselhaften Kursverfall vom 5.11.2019, der bis heute den Kurs der Aktie "unten" hält nach einer technischen Gegenbewegung oder Käufen von "Überzeugten". Die Kapitalerhöhung wurde privat platziert, so dass der Kursverfall nur wenig stören konnte - wahrscheinllich bei bereits seit langem am Unternehmen interessierten Kreisen, die hauptsächlich die Perspektiven sehen un dnicht die sonderbare Kursentwicklung momentan.

Zur Erinnerung

Die Aktie hat am 5.11.2019 bei hohen Handelsumsätzen und einem XETRA-Schlusskurs von EUR 0,93 Euro einen Rückgang von rund 16 % verzeichnet. Das Management der Epigenomics AG macht deutlich, dass es keine operativen Gründe für den aktuellen Kursrückgang der Epigenomics-Aktie gibt.

Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG sah sich zu einer Presseerklärung genötigt, wohl auch aus Angst um die da noch laufende Kapitalerhöhung: "Wir sind sehr überrascht über den heutigen Kursrückgang. Aus operativer Sicht gibt es keine Gründe, die diese negative Kursentwicklung erklären. Im Gegenteil, wir erwarten mit Spannung die zusammenfassende Präsentation der positiven Ergebnisse des Mikrosimulationsmodells auf der 12. European Public Health Conference der European Public Health Association am 21. November 2019 und wir erwarten weiterhin die Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Die Gespräche mit institutionellen Investoren im Zusammenhang mit der aktuell laufenden Kapitalerhöhung sind bislang sehr positiv verlaufen. Wir erwarten, dass wir ein gutes Platzierungsergebnis erzielen werden."

Klar, Geld wird verbraucht

Normal für ein Unternehmen wie Epigenomics, Kapitalerhöhung ist auch nicht neu, also vielleicht etwas anderes, aber was? Shortaktion? Eigentlich eher unwahrscheinlich beim Kurs der Aktie, der anstehenden Kapitalmaßnahme, aber wer weiß. Jedenfalls keine zweite Evotec in dieser Beziehung, die sich seit geraumer Zeit mit starken Kursbewegungen befassen muss: Rechenbeispiele dazu veröffentlichten wir gestern.

Geldverbrauch: Die Epigenomics AG präzisiert ihre Erwartungen im Hinblick auf die Prognose des bereinigten EBITDA (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung). Für das Gesamtjahr 2019 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA innerhalb der Bandbreite von EUR -12,5 Mio. bis EUR -14,0 Mio. Der Finanzmittelverbrauch wird aufgrund von Zahlungen im ersten Quartal 2019, für die die entsprechenden Aufwendungen bereits im Jahr 2018 angefallen waren, in einer Bandbreite von EUR -13,5 Mio. bis EUR -15,0 Mio. erwartet.

Epigenomics?

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi proLung(R), einen Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs sowie für HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

