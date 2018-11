Prime Standard | Elmos Semiconductor solide.

07.11.2018– Die Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108) erzielte im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Umsatzwachstum von 12,6% auf 69,4 Mio. Euro. Das EBIT steigerte sich auf 14,0 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 20,2% entspricht. Damit bestätigt Elmos die am 16. Oktober 2018 per Ad hoc-Mitteilung veröffentlichten vorläufigen Finanzzahlen.

Die Investitionen beliefen sich im Berichtsquartal auf 9,3 Mio. Euro bzw. 13,5% vom Umsatz. Der bereinigte Free Cashflow war mit 9,1 Mio. Euro positiv.

"Mit dem bisherigen Jahresverlauf sind wir zufrieden. Die Kundennachfrage sowohl nach bestehenden als auch nach neuen Produkten ist sehr erfreulich, aber auch herausfordernd. Wir werden die Maßnahmen der vergangenen Monate intensivieren, um das Unternehmen zu stärken und auf die weitere Entwicklung vorzubereiten", sagt Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor AG.

Die Jahresprognose 2018 für die EBIT-Marge ist mit der Vorlage der vorläufigen Finanzzahlen angehoben worden. Das EBIT soll nun zwischen 17% und 19% vom Umsatz liegen (vormals: zwischen 13% und 17%). Die weiteren Kennziffern der Prognose bleiben unverändert. So rechnet Elmos für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum von 8% bis 12%. Die Investitionen werden weniger als 15% des Umsatzes betragen und der bereinigte Free Cashflow wird negativ erwartet. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,20 US-Dollar/Euro zu Grunde.

