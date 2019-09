Prime Standard | Elmos Semiconductor gibt auf.

22.09.2019– Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108) traut sich wohl nicht zu selber die Produkte ihrer Tochtergesellschaft selber am Markt zu platzieren. Deshalb hat man am Feitag einen Verkauf der amerikanischen Tochter mitgeteilt. Wir hoffen der Kaifpreis entschädigt. Sind gespannt diesen zu erfahren, spätestens bei Vorlage der Bilanzzahlen. Schade Chance weg, fehlte wohl der Wille sich Geld zu besorgen - und das wo wir doch von einem Anlagenotstand reden, für Private, Versicherungen, Fonds, Hedgefonds, Risikokapitalgeber usw.

Also zur Meldung:Elmos hat am Freitag einen Vertrag zum Verkauf der Silicon Microstructures Inc. (SMI), Milpitas, California, an die Measurement Specialties Inc., Berwyn, Pennsylvania, eine Tochtergesellschaft der TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) (TE) unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion kann voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden und steht unter den marktüblichen Vollzugsbedingungen.

Elmos übernahm SMI im Jahr 2001. SMI hat ein marktführendes Angebot im Automobil- und Industriesektor, das Drucksensoren für Getriebe- (Auto) und HVAC- (Industrie) Anwendungen umfasst. Getrieben von Innovationen, insbesondere bei Niedrigdrucksensoren für Beatmungsgeräte und der ausgezeichneten IntraSense(TM) Produktfamilie, baut SMI seine Position auch im medizinischen Bereich aus.

"Die IntraSense(TM)-Produkte haben nun eine Phase erreicht, bei der ein finanzkräftiger Partner mit breiterer Marktpräsenz, wie TE, den wirtschaftlichen Erfolg schneller umsetzen und auf eine starke Basis stellen kann", sagt Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor AG.

SMI wird im Mikromechanik-Segment des Elmos-Konzerns abgebildet. Nach dem Abschluss der Transaktion wird das Segment Mikromechanik entfallen.

ELMOS mit Zukunft auch ohne die Chance Mikromechanik? Was sagt die Unternehmensanalyse von HEUTE zu den Perspektiven?

Nach Vollzug der Transaktion wird sich Elmos auf die Weiterentwicklung ihres Halbleiter-Kerngeschäfts mit den Business Lines Sensors, Smart Control und Smart Solutions konzentrieren, wobei der Fokus hierbei unverändert auf dem Ausbau des Marktanteils mit innovativen, differenzierenden Lösungen vor allem für den Automobilbereich liegen wird.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

