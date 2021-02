Prime Standard | Elmos Semiconductor: Q4 rettete das Jahr “ins Positive” – 2021 startet stark…

Weitere Suchergebnisse zu "ELMOS Semiconductor":

17.02.2021- Die Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108) sah bereits im letzten November den Wendepunkt eines coronabedingt sehr schwachen 2020 im vierten Quartal. Und so war es dann auch: Mit einem EBIT von 8,9 Mio EUR im Q4 konnte man einen insgesamt für 2020 ein EBIT von 8,7 Mio EUR EBIT erzielen. Für einen Automotive im weiteren Sinne “nicht schlecht”.

Und so konnte die am 03.08.2020 kräftig reduzierte Prognose für 2020 erfüllt werden: EBIT innerhalb der Range von 6 bis 9 Mio EUR und mit einem Umsatz von 232,6 Mio EUR lag man am oberen Ende der Guidance von 227 bis 233 Mio EUR. Der Umsatz lag pandemiebedingt 14,9% unter dem Halbleiterumsatz des Vorjahres. Kosteneinsparungen und eine starke Zurückhaltung bei den Investitionen machten die Folgen des ersten Lock-downs für das Jahresergebnis “überschaubar”. Der “Kunde” Autoindustrie musste ja bekanntlich seine Produktion im ersten Lock-down mehr oder weniger einstellen.

“Trotz widriger Umstände haben wir im Jahr 2020 eine Rekordsumme für die Entwicklung attraktiver Neuprodukte eingesetzt und mit einem EBIT von fast 9 Mio. Euro positiv abgeschlossen”, erläutert Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. “Das starke vierte Quartal unterstreicht die hohe Dynamik für automobile Halbleiter. Elmos ist gut in das neue Jahr gestartet und wir erwarten im ersten Quartal 2021 ein erhebliches Wachstum.”

2021 startet fulminant

Für das erste Quartal 2021 rechnet Elmos mit einem Umsatz in Höhe von 76 Mio. Euro (± 3 Mio. Euro). Die EBIT-Marge wird bei 14,5% (± 1,5%-Punkte) erwartet. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,20 Euro/US-Dollar zu Grunde.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Elmos sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionen werden deutlich über dem Vorjahreswert prognostiziert.

Elmos entwickelt,

, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1.

Aktuell (17.02.2021 / 08:29 Uhr) notieren die Aktien der Elmos Semiconductor AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von 0,60 EUR (1,64 %) bei 37,25 EUR.



