Prime Standard | Einhell-Konzern scheint Cyberangriff relativ unbeschadet überstanden zu haben

31.12.2019 - Der Einhell-Konzern (ISIN: DE0005654933) informeirte heute über einen Cyberangriff, der am 19.12.2019 auf die EDV des Unternehmens verübt worden ist. Der Schaden, da er nicht explizit im Rahmen der Corporate News aufgeführt wird und man keine ad-hoc-Meldung für notwendig erachtet hat, wohl überschaubar gewesen sein, da sonst entsprechende Kapitalmarktinformationen notwendig und gesetzlich erforderlich gewesen wären. Im Wortlaut heisst es: "Die IT-Systeme der Einhell Germany AG wurden am 19. Dezember 2019 Ziel eines Hackerangriffs. Die Systeme des Unternehmens wurden aufgrund des Vorfalls gemäß interner Sicherheitsvorschriften kontrolliert heruntergefahren.Das Unternehmen konnte die Systeme und Daten nach kurzer Zeit wiederherstellen und hat den geordneten Betrieb wieder aufgenommen.Der Vorfall wurde unverzüglich den zuständigen Behörden angezeigt. Sobald konkretere Informationen zu Tätern bzw. Schadensausmaß vorliegen, werden die Betroffenen informiert."

Q3 war ok, aber klar unter Plan

Der Einhell Konzern erzielte in den ersten 9 Monaten einen Umsatz von 463 Mio. EUR (VJ 450,2 Mio EUR) mit einem Gewinn von 26,6 Mio. EUR vor Steuern, deutlich unter dem Vorjahreswert von 30,5 Mio. EUR. Umsatzrendite betrug 5,8% - alles leicht unter Prognose, halt im weiteren Sinne ein Automotive-Wert.

Aktuell (31.12..2019 / 11:22 Uhr) notiert die Aktie der Einhell AG VZ Aktie im Xetra-Handel zum Handelsschluss Montag um 14:00 Uhr bei 59,80 EUR.



