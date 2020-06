Prime Standard | Einhell-Konzern machte es Hornbach nach, war eigentlich zu erwarten!

17.06.2020 - Der Einhell-Konzern (ISIN: DE0005654933) lieferte gestern einen, seit Hornbachs Erfolgsmeldung eigentlich zu erwartenden, einen Zwischenstand der Unternehmensentwicklung, der zeigt, dass die Pandemie mit ihren Verkaufsstellen-Schließungen zumindest für Handwerker- und Do-it-yourself-Märkte einen kursorischen Charakter mit geringen wirtschaftlichen Auswirkungen hatten. Diese Branche scheint zumindest die V- und nicht die gefürchtete U-förmige Erholung zu schaffen. {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Bis Mai war alles aufgeholt - Umsatz nach 5 Monaten gleich Vorjahr

Im Zeitraum Januar bis Mai 2020 betrug der Konzernumsatz 273 Mio. EUR (i. Vj. 273,3 Mio. EUR). Im Monat Mai konnte aufgrund der hohen Nachfrage in nahezu allen Absatzmärkten ein sehr guter Umsatz verzeichnet werden. Das bedeutet, dass der Einhell-Konzern durch die Corona-Pandemie bedingte Umsatzrückgänge in den Monaten März und April wieder aufholen konnte.

"Aufgrund der sehr positiven Geschäftsentwicklung in den letzten Wochen schließt der Vorstand nicht aus, dass die zu Jahresbeginn ausgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2020 mit 610 Mio. Euro Umsatz sowie einer Umsatzrendite vor Steuern in Höhe von 5,5% nun doch erreicht werden könnte. Dies setzt jedoch voraus, dass in den für den Einhell-Konzern relevanten Märkten keine zweite Covid19 Infektionswelle und dadurch resultierende Ausgangssperren auftreten." Und der Börse gefile diese Aussage gestern ausnehmend gut.

Aktuell (17.06.2020 / 07:37 Uhr) notiert die Aktie der Einhell AG VZ Aktie im Tradegate-Handel zum Handelsschluss Dienstag um 22:00 Uhr mit einem Plus von 5,03% bei 66,60 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: EINHELL GERMANY AG | Powered by GOYAX.de

