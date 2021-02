Prime Standard | Dialog Semiconductor: Kommt die Übernahme zu 67,50 EUR? Spannung bis zum 07.03. und danach garantiert

Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006) wurde letztes Jahr überraschend aus dem MDAX und TecDAX geworfen – als Unternehmen mit Sitz ausserhalb der EU (Stichwort: Brexit) eigentlich nur folgerichtig. Dennoch hat das Unternehmen eine starke Präsenz in Deutschland und viele

Privatanleger halten die Aktien des Halbleiterherstellers von ICs (integrierten Schaltkreisen), die in Anwendungen für mobile Geräte und das Internet der Dinge (IoT) zum Einsatz kommen. Für die wird es jetzt spannend: Dialog meldete das Interesse der japanischen Renesas Electronics Corp. an einer Übernahme des Unternehmens.

und integrierte diese in den Konzern erfolgreich. Renesas ist ursprünglich ein Zusammenschluss der ausgegliederten Halbleiterbereiche von Hitachi, Mitsubishi Electric und der später hinzugekommene NEC -Bereich. Offensichtlich denkt man, dass Dialog Semiconductor plc. in den Konzern passt. Einen Konzern der Übernahmen in der DNA zu haben scheint. Bereits in 2016 für 3,2 Mrd USD kaufte Renesa die Intersil (selbstfahrendes Auto-Technologie), 2019 für 6,7 Mrd USD IDT (kalifornischer Halbleiterhersteller) und nun für – erstmal aufgerufene – rund 4,86 Mrd EUR will man sich Dialog sichern.

aber nach britischen Aktienrecht musste Dialog die fortgeschrittenen Gespräche melden, die – Frist ausgelöst durch die Veröffentlichung am Sonntag – bis zum 07.03.2021 zu einem verbindlichen Angebot der Renesa sführen können. Und sollt diese Frist nicht verlängert werden und sich die Japaner sich nicht zu einem Angebot entschliessen würden, wäre das Übernahmefenster erstmal wieder geschlossen.

Und der aufgerufene Angebotspreis von 67,50 EUR je Aktie in cash, von dem Dialog in seiner Veröffentlichung spricht, wäre ein ca. 20% Aufschlag zum XETRA-Schluss am Freitag um 17:35 Uhr bei 55,68 EUR. Ob das reicht? Ob andere auf der Bühne auftreten werden? Welche Hedgefonds sich “auf den Zug aufschwingen werden”? Viele Fragen, die in den nächsten Tagen bestimmt noch zu vielen Spekulationen und Kommentaren Anlass geben werden.

Weder der Preis scheint abschreckend genug für potenzielle andere Interessenten für den Technologiekonzern aus Grossbritannien, noch sollte für die Aktionäre der Preis ultima ratio sein. Spannend wird die Handelseröffnung heute Morgen in Frankfurt sein: Wird der Aktienkurs über den genannten Angebotspreis springen? Oder wird der Kurs zwar kräftig steigen, aber erst dann über den möglichen Angebotspreis steigen, wenn Renesa den Hut definitiv in den Ring wirft?

Wer investiert ist, sollte sich freuen und sich zurücklehnen. Dialog ist ein spannendes Technologieunternehmen und sollte noch weitere Interessenten auf den Plan rufen. Oder für die durch GameStop angeschlagenen Hedgefonds eine Chance zu preistreibenden Käufen sein. Auch könnte der Aufschlag möglicherweise den Aktionären nicht hoch genug sein für einen Verzicht auf die zukünftigen Entwicklungschancen des Unternehmens, das in der Vergangenheit ja selbst durch Übernahmen und Unternehmenssteilverkäufe (an Apple) den Aktionären Mehrwert schaffen konnte.

Auf jeden Fall könnte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Wenn man sich an den letztendlich gescheiterten Übernahmeversuch Qiagen’s erinnert, sind noch einige spannende Entwicklungen möglich.

Und das enorme Wachstumspotential das Warburgs Analyst noch am 02.02.in der Aktie sah, die er mit einem Kursziel von 63,00 EUR und BUY bewertete, könnte auch andere anlocken.

Dialog Semiconductor ist gerade im Umbau und auf Expansionskurs. Wobei die letzte Übernahme Adesto erstmal zu Abschreibungen führte und den Konzern im letzten Jahr (erste neun Monate) einen Verlust von 7 Mio USD ausweisen musste. In den ersten neun Monaten 2019 waren es noch 83,9 Mio USD Gewinn. So scheint Dialog gerade für Renesa wohl noch als “günstiges Übernahmeziel” bevor die US-Übernahme bei Digital zum Erfolg beitragen kann.

Erfolge mit Telefonen und Tablets, die im neuesten Mobilfunknetz 5G funken, liessen den Vorstand die Umsatzprognose für das vierte Quartal des vergangenen Jahres auf 436 bis 441 Millionen Dollar anheben (zuvor “nur” 380-430 Mio USD erwartet). Erst am 3. März liegen die Zahlen für 2020 vor – zumindest noch vor dem Stichtag für die Abgabe eines verbindlichen Angebots, dem 07.03.2021.

5 G Anwendungen, IoT, Adesto-Integration und weitere Zukäufe, um den Konzern breiter aufzustellen, sind die Themen Digital Semiconductors. Und im vierten Quartal sollten die Verkaufsschlager des Unternehmens durch die Konsumnachfrage etwa nach Kopfhörern, Digitaluhren, Notebooks und Tablets profitieren. Jetzt kommt erstmal die Übernahmediskussion “dazwischen” – hoffentlich führt das nicht zu einer Lähmung der strategischen Planungen.

ORIGINALMELDUNG:

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION. THIS IS AN ANNOUNCEMENT FALLING UNDER RULE 2.4 OF THE CITY CODE ONTAKEOVERS AND MERGERS (THE “CODE”) AND DOES NOT CONSTITUTE AN ANNOUNCEMENT OF A FIRM INTENTION TO MAKE AN OFFER UNDER RULE 2.7 OF THE CODE.

THERE CAN BE NO CERTAINTY THAT ANY FIRM OFFER WILL BE MADENOR AS TO THE TERMS ON WHICH ANY FIRM OFFER MIGHT BE MADE.DISCLOSURE OF INSIDE INFORMATION ACCORDING TO ARTICLE 17 MAR OF THE REGULATION (EU) NO. 596/2014.FOR IMMEDIATE RELEASE7February2021

Dialog Semiconductor plc Statement regarding press speculation and receipt of proposal from Renesas Dialog Semiconductor plc (“Dialog” or “the Company”) notes the recent press speculation and confirms that it is in advanced discussions with Renesas Electronics Corporation (“Renesas”) regardingca possible all cash offer of €67.50 per Dialog share for the entire issued, and to be issued, share capital of Dialog.

A further announcement will be made as and when appropriate. There can be no certainty that any firm offer will be made for the Company, nor as to the terms on which any firm offer might be made.In accordance with Rule 2.6(a) of the Code, Renesasis required, by no later than 5.00 p.m. (London time) on 7March2021, being 28 days after today’s date, to either announce a firm intention to make an offer for the Company in accordance with Rule 2.7 of the Code or announce that it doesnot intend to make an offer, in which case the announcement will be treated as a statement to which Rule 2.8 of the Code applies. This deadline can be extended with the consent of the Takeover Panel (the “Panel”) in accordance with Rule 2.6(c) of the Code. This statement is being made by Dialog without the consent of Renesas.