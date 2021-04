Prime Standard | Deutsche Industrie REIT macht weiter in Logistik – Produktions- und Logistikimmobilie in Emden

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Industrie REIT":

Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1) ist auf Expansionskurs: Man hatte bereits am 22.02.2021 den Erwerb von Logistikimmobilien im Gesamtwert 12, 33 Mio EUR in Schwanewede und Eichstätt gemeldet. Dann kamen direkt drei Light Industrial Objekte in Treuenbrietzen, Wittenberg und Eisenach für insgesamt 19,360 Mio EUR am 16.03.2021 hinzu.

Wittenberg, Treuenbrietzen, Eisenach – 19,36 Mio EUR

Im einzelnen erwarb die Deutsche Industrie REIT-AG ein Produktions- und Logistikareal in Treuenbrietzen , südlich von Berlin mit direkter Anbindung an die Bundesstraße B2. Das Objekt generiert eine Jahresnettokaltmiete von insgesamt TEUR 900. Erworben wurde das Objekt zu einem Kaufpreis von TEUR 10.800, sodass sich eine Anfangsrendite von rd. 8,3 % ergibt.

Die in Wittenberg gelegene Produktionsimmobilie wurde ebenfalls im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back Transaktion erworben.Die Jahresnettokaltmiete beträgt TEUR 240. Der Kaufpreis beläuft sich auf TEUR 2.160, wodurch eine Anfangsrendite von rd. 11,1 % generiert wird.

Bei der Liegenschaft in Eisenach handelt es sich um eine langfristig vermietete Produktions- und Logistikimmobilie. Und die Jahresnettokaltmiete beläuft sich auf rd. TEUR 700 und ist langfristig gesichert. Erworben wurde das Objekt zu einem Kaufpreis von TEUR 6.400, sodass die Anfangsrendite bei rd. 10,9 % liegt.

Heute dann wieder ein Zuwachs: Eine großflächige Produktions- und Logistikliegenschaft im Industriehafen der Stadt Emden (Niedersachsen)- ohne Nennung des Kaufpreises

Wobei der Kaufpreis bei einer Jahresnettokaltmiete von rd. 1,72 Mio EUR abzüglich eines Erbbauzinses von rd. 0,292 Mio EUR bei einer gemittelten Mietvertragsrestlaufzeit von ca. 1,9 Jahren und einer „erzielten Ankaufsrendite lag jedoch erneut auf einem, für die DIR-AG üblichen Niveau“, sollte bei angenommmenen 10 % Rendite rund 14,0 Mio EUR betragen.

Das Objekt

Die erworbene Liegenschaft besteht aus zwei mit großflächigen Hallengebäuden bebauten Erbbaurechtsgrundstücken des Landes Niedersachsen. Die Flächen sind zurzeit an Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, Windkraftanlagen und Maschinenbau vermietet. Damit spiegelt der aktuelle Mieterbesatz die zukunftsträchtige Ausrichtung des Industriehafens im Speziellen und der Region um Bremen insgesamt wider.

Die erworbene Liegenschaft mit den rd. 41.810 m² Nutzfläche messenden Hallenkomplexe weist eine Grundstücksfläche von ca. 166.960 m² auf und verfügt über einen, für die Mietparteien essentiellen, direkten Zugang an das Industriehafenbecken mit eigenen Kaianlagen und Portalkrananlage. Darüber hinaus bietet das Grundstück eine vorteilhafte Anbindung an die Autobahn A31.

Die Hafenstadt Emden liegt im Nordwesten des Bundeslandes und ist mit ca. 49.900 Einwohners die größte Stadt Ostfrieslands. Die Wirtschaft der ca. 1.200 Jahre alten Stadt ist noch bis heute wesentlich durch den sich weiterhin stetig vergrößernden Seehafen geprägt, die Hauptumschlagprodukte des Hafens stellen aktuell Kraftfahrzeuge, Forstprodukte und Windenergieanlagen dar.

