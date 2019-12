Prime Standard | Deutsche Industrie REIT-AG: Weitere Objekte

04.12.2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1) nutzt die Mittelzuflüsse aus der Kapitalerhöhung - erster Schlag: Bei einer Gesamtinvestition in Höhe von TEUR 13.300 beträgt die Nettoanfangsrendite für drei Immobilien 10,9%. Der Eigentumsübergang erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2020. Passt genau in das Anlageraster, wie auch auf dem Deutschen Eigenkapitalforum überzeugend dargestellt wurde.

Deutsche Industrie Reit wächst kontinuierlich: DIE Analyse vom 04.12.2019 hier.

Die Objekte

Die südwestlich von Berlin, neben dem Autobahnkreuz A10/A2, gelegene Lagerimmobilie befindet sich inmitten von Damsdorf (Brandenburg) und verfügt über eine Mietfläche von 13.450 m². Das Single Tenant Objekt generiert eine Nettokaltmiete von rund TEUR 454 und hat eine Restlaufzeit von 1,1 Jahren. Der Mieter ist auf strukturierte Archivierung von geschäftsrelevanten Unterlagen spezialisiert und schon seit mehr als zwanzig Jahren am Standort. Die Nettoanfangsrendite beträgt bei einem Kaufpreis von TEUR 3.300 ca. 13,8%.

Bei der Liegenschaft in Dinslaken handelt es sich um ein klassisches Produktions-/Logistikobjekt, welches über eine Gebäudefläche von 3.610 m² auf einem 22.243 m² großen Grundstück verfügt. Die Lage befindet sich sehr verkehrsgünstig in unmittelbarer Entfernung zur Autobahn A3 (Niederlande - Ruhrgebiet - Rhein/Main - Österreich). Die Transaktion wurde dabei in einem Sale and Lease Back mit einem Triple Net Mietvertrag über fünf Jahre plus Option abgeschlossen. Bei dem Mieter handelt es sich um ein mittelständisches Unternehmen, das u.a. auf die Produktion von Sicherheitsbeleuchtung spezialisiert ist. Die jährliche Nettokaltmiete liegt bei TEUR 167. Bei einem Kaufpreis von TEUR 1.850 ergibt sich eine Nettoanfangsrendite von ca. 9,0%.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Die in Wedemark (Niedersachsen) liegende Logistikliegenschaft verfügt über eine vorteilhaft direkte Anbindung an die Autobahn A7 nördlich der Landeshauptstadt Hannover. Das Objekt wird nahezu vollständig von einem großen internationalen Automobilkonzern genutzt, verfügt über eine Mietfläche von insgesamt 20.180 m² und weist dabei einen Leerstand von rd. 4,6% auf. Die Jahresnettokaltmiete beträgt aktuell TEUR 833, der WALT beträgt ca. 0,4 Jahre. Das Objekt verfügt aufgrund seiner guten Aufteilbarkeit, der vorteilhaften Lage und hohen Drittverwendungsfähigkeit, in Verbindung mit der kurzen Restlaufzeit, über zusätzliche Mietsteigerungspotentiale. Der Kaufpreis von TEUR 8.150 entspricht einer Nettoanfangsrendite von ca. 10,2%.

Die letzten Zahlen sind vom 14.08.

Das Wachstum des Portfolios setzte sich auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 weiter fort. Zum Stichtag 30.06.2019 wurden insgesamt 42 Liegenschaften mit EUR 358,6 Mio. bilanziert. Darüber hinaus wurden insgesamt weitere 14 Objekte mit einem Investitionsvolumen von EUR 79,2 Mio. erworben (Stichtag 14. August 2019) mit Nutzen-Lasten-Wechsel nach dem Bilanzierungsstichtag 30.06.2019. Die turnusmäßige jährliche Bewertung des zum 30.06.2019 zu bilanzierenden Immobilienbestands führte zu einem positiven Bewertungsergebnis von EUR 36,6 Mio. Die Bewertung wurde durch einen externen unabhängigen Gutachter erstellt.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Ursächlich für die gestiegenen Werte sind überwiegend gestiegene Marktwerte vor allem im Bereich Logistik, sowie höhere Marktmieten und operative Verbesserungen im Portfolio.Unter Berücksichtigung aller beurkundeten Erwerbe und eines Objektverkaufs und der Bewertung besteht das Gesamtportfolio der Deutschen Industrie pro forma per heute aus 56 Immobilien mit einer Gewerbefläche von rund 1.032.000 m², einer annualisierten Gesamtmiete von rund EUR 37,3 Mio. und einem Portfoliowert von EUR 436,4 Mio.

UND JETZT GILT INCLUSIVE DER NEUEN ZUKÄUFE: Die Deutsche Industrie REIT-AG verfügt unter Berücksichtigung der letzten Transaktionen über ein Gesamtportfolio von 62 Immobilien mit einer annualisierten Gesamtmiete von rund 40,2 Mio. EUR und einem Portfoliowert von ca. EUR 472 Mio.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Aktuell (04.12.2019 / 07:05 Uhr) notierten die Aktien der Deutsche Industrie Reit im Frankfurter-Handel zum Schluss Gestern nahezu unverändert bei 15,60 EUR.



Chart: Deutsche Industrie REIT-AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}