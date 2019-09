Prime Standard | Deutsche Industrie REIT-AG: Kapitalerhöhung ist durch

17.09.2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1) hat die am 2. September 2019 beschlossene Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 2019/I nunmehr in voller Höhe zu einem Preis von EUR 15,75 je Aktie platziert und wird somit 951.873 neue Aktien ausgeben.

Im Rahmen der Privatplatzierung haben neue Investoren in die Gesellschaft investiert. Zudem haben eine Vielzahl bestehender Aktionäre im Rahmen des Bezugsangebots an der Kapitalerhöhung teilgenommen.

Mit Durchführung der Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 15,0 Mio. zufließen. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung weiterer Akquisitionen und Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.

Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 18. September 2019 in das Handelsregister eingetragen werden. Unter den Voraussetzungen des Artikels 1 Abs. 5 lit. a) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sollen die neuen Aktien unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister prospektfrei zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie am regulierten Markt an der Börse Berlin zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung der Gesellschaft am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und am regulierten Markt an der Börse Berlin wird voraussichtlich am 19. September 2019 erfolgen.

Deutsche Industrie Reit wächst kontinuierlich: DIE Analyse vom 17.09.2019 hier.

Aktuell (17.09.2019 / 14:23 Uhr) notierten die Aktien der Deutsche Industrie Reit im Xetra-Handel unverändert bei 16,30 EUR.



Chart: Deutsche Industrie REIT-AG | Powered by GOYAX.de

