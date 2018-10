Prime Standard | CropEnergies Daumen runter!

Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1), Mannheim, passt aufgrund in den letzten Tagen wider Erwarten stark gefallener Ethanolpreise - sowohl bei den aktuellen Tages- als auch bei den Terminpreisen - die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 an. So wird nun ein operatives Ergebnis zwischen 15 und 35 (zuvor erwartet: 25 bis 55) Millionen Euro erwartet. Dies entspricht einem EBITDA von 55 bis 75 (zuvor erwartet: 65 bis 95) Millionen Euro. Dies geht mit einer Umsatzerwartung von 750 bis 780 (zuvor erwartet: 810 bis 860) Millionen Euro einher.

Aufgrund der schwierigen Marktverhältnisse wird die CropEnergies AG in ihrer Anlage im britischen Wilton ab Ende November 2018 eine Produktionspause einlegen.

Die CropEnergies AG

Saubere Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft von CropEnergies. Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von nachhaltig erzeugtem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Millionen Kubikmeter Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Ethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich rund 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff.

Zusätzlich zu Kraftstoffalkohol stellt CropEnergies 150.000 Kubikmeter hochreinen Neutralalkohol her, der in der Getränke-, Kosmetik- und pharmazeutischen Industrie oder für technische Anwendungen eingesetzt wird. Aus der Nutzung lokaler Agrarrohstoffe entstehen darüber hinaus jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.

Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Ethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.

Die Südzucker AG ist mit über 69% Beteiligungsquote der Hauptaktionär der Cropenergies AG und leidet so unter den schlechten Zahlen der Tochter.

Aktuell (22.10.2018 / 11:57 Uhr) notieren die Aktien der Cropenergies AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,53EUR (-11,96%) bei 3,90 EUR.