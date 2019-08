Prime Standard | Constantin Medien: Börse ade

21.08.2019 - Highlight Communications ist nun bei Constantin Medien AG (ISIN: DE0009147207) wohl am Ziel. Das Delisting wird wahrscheinlich durchgezogen. Nachdem vor einiger Zeit Vorstand und Aufsichtsrat der Constatin bereits dem Vorschlag zustimmten, war kein großer Widerstand zu erwarten, wobei bisher erst 4,12 % fremde Aktien der Highlight angedient worden sind, aber die Frist läuft ja bis zum 28.08.2019. Bis dahin werden wohl noch einige weitere Aktien folgen. Zur Erinnerung: Highlight hält selber bereits 79,44 % der Aktien, so dass insgesamt noch 20,56% ( Minus 4,12 % bereits angedient ergibt 16,44% ) fremde Aktinäre an Bord sind. Oder spekulieren einige auf höhere Preise im Rahmen von gerichtlichen Auseinandersetzungen oder ist es wie immer, dass man erst am letzten Tag andient? Jedenfalls die heutige Veröffentlichung der Highlight im Wortlaut:

"Die Highlight Communications AG, Pratteln, Schweiz (die "Bieterin"), hat am 31. Juli 2019 die Angebotsunterlage (die "Angebotsunterlage") für ihr öffentliches Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland ("Constantin Medien"), zum Erwerb sämtlicher auf den Inhaber lautender Stückaktien der Constantin Medien (ISIN DE0009147207), die nicht direkt von der Bieterin gehalten werden, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Constantin Medien in Höhe von EUR 1,00, mit allen hiermit verbundenen Rechten zum Zeitpunkt der Abwicklung (jeweils eine "Constantin-Aktie" und gemeinsam die "Constantin-Aktien"), gegen Zahlung einer Geldleistung von EUR 2,30 je Constantin-Aktie (das "Delisting-Erwerbsangebot") veröffentlicht. Die Frist für die Annahme des Delisting-Erwerbsangebots begann am 31. Juli 2019 und endet am 28. August 2019, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main, Deutschland), soweit sie sich nicht nach den gesetzlichen Vorschriften des WpÜG verlängert.

1. Bis zum 20. August 2019, 17:30 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main, Deutschland) ("Meldestichtag"), ist das Delisting-Erwerbsangebot für 3.854.873 Constantin-Aktien angenommen worden. Dies entspricht einem Anteil von ca. 4,12% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Constantin Medien.

2. Die Bieterin hielt zum Meldestichtag unmittelbar 74.353.541 Constantin-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von ca. 79,44% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Constantin Medien. Die Beteiligung wird der Highlight Event and Entertainment AG sowie Herrn Bernhard Burgener und Frau Rosmarie Burgener gemäß § 30 Abs. 2 WpÜG und zudem der Highlight Event and Entertainment AG auch gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 WpÜG zugerechnet.

3. Darüber hinaus hielten zum Meldestichtag weder die Bieterin noch mit ihr gemeinsam handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG oder deren Tochterunternehmen Constantin-Aktien oder Instrumente betreffend Constantin-Aktien im Sinne der §§ 38, 39 WpHG. Ihnen wurden zum Meldestichtag auch keine weiteren Stimmrechte aus Constantin-Aktien nach § 30 WpÜG zugerechnet.

Constantin ist wohl Geschichte, was aber sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven der übernehmenden Highlight Communications?

4. Die Gesamtzahl der Constantin-Aktien, für die das Delisting-Erwerbsangebot bis zum Meldestichtag angenommen wurde, zuzüglich der in Ziffer 2 aufgeführten, von der Bieterin unmittelbar gehaltenen Constantin-Aktien, beläuft sich zum Meldestichtag auf 78.208.414 Constantin-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von ca. 83,56% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Constantin Medien."

Aktuell (21.98.2019 / 10:13 Uhr) notieren die Aktien der Constantin Medien AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,01 EUR (-0,22 %) bei 2,29 EUR fast punktgenau beim Übernahmepreis, man scheint nicht mehr zu erwarten.



Chart: Constantin Medien AG | Powered by GOYAX.de

