Prime Standard | Centrotec kauft das Beste - die eigene Aktie?!

27.08.2019 - Der Vorstand der Centrotec Sustainable AG (ISIN DE0005407506) hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 1.625.645 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu einem Angebotspreis von EUR 12,60 je Stückaktie zurückzukaufen.

Eigentlich ein Armutszeugnis, wenn eine Gesellschaft mit ihrer Liquidität nichts produktiveres anzufangen weiss, als Aktien zurückzukaufen? Oder ein Zeichen von Augenmaß und Vernunft den Aktionären Geld zurückzugeben, wenn im Moment keine attraktiven Anlagemöglichkeiten innerhalb des Unternehmens gesehen werden? Und man die eigene Aktie als unterbewertet ansieht und deshalb als bestmögliches Investment.. Wir denken eher Zweiteres: Schon oft haben größenwahnsinnige Vorstände um jeden Preis zugekauft mit prallgefüllten Unternehmenskassen statt den Aktionären die Anlageentscheidung zu überlassen. Denken Sie nur an Daimlers Chrysler Abenteuer oder Daimlers AEG und Fokker Disaster, die Liste könnte beliebig verlängert werden.

Jedenfalls bietet der Rückkaufpreis von 12,60 EURO bis Mitte September eine untere Grenze des Aktienkurses. Weiter teilt Centrotec mit: "Mit dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot macht der Vorstand Gebrauch von der durch die Hauptversammlung vom 18. Juni 2019 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG. Der Vorstand strebt mit dem Aktienrückkauf eine ausgewogene Verwendung der derzeit vergleichsweise hohen frei verfügbaren liquiden Mittel an, die so teilweise den Centrotec-Aktionären zu Gute kommen sollen. Der Vorstand beabsichtigt, die erworbenen Aktien einzuziehen."

Die Annahmefrist beginnt am 29. August 2019, 00:00 Uhr (MESZ) und endet voraussichtlich am 13. September 2019, 24:00 Uhr (MESZ). Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 1.625.645 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquote). Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots und dessen Abwicklung sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die ab dem 29. August 2019, auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich "Investor Relations - Aktienrückkauf 2019" sowie anschließend auch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird."

Die CENTROTEC Sustainable AG ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa.

Gestern (26.08.2019 / 17:36 Uhr) notierten die Aktien der CENTROTEC Sustainable AG beim Xetra-Handelsschluss mit einem Plus von +0,26 EUR (+2,19 %) bei 12,14 EUR. Wir erwarten heute eine Annäherung auf den Angebotspreis von 12,60 EURO.



