Prime Standard | Centrotec: Am oberen Ende der Prognose - überall

07.02.2020 - Die Centrotec Sustainable AG (ISIN DE0005407506) erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 651 Mio. EUR (ungeprüft, Vorjahr 614,7 Mio. EUR). Damit wurde die prognostizierte Bandbreite von 620 bis 640 Mio. EUR leicht übertroffen. Das operative Ergebnis (EBIT) wird nach aktuellem Erkenntnisstand, wie angekündigt, am oberen Ende der Prognosebandbreite bei rund 33 Mio. EUR (Vorjahr 30,4 Mio. EUR) liegen.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet CENTROTEC weiteres organisches Wachstum und plant einen Konzern-Umsatz in Höhe von 670 bis 690 Mio. EUR. Dabei geht das Unternehmen von weiterem Wachstum auf den internationalen Absatzmärkten aus. In Deutschland wird eine Verschiebung von konventionellen Wärmeerzeugern zu Hybridlösungen und Wärmepumpen erwartet. Zudem wird das Unternehmen weiter in den Ausbau der internationalen Geschäftstätigkeit und die Digitalisierung seiner Produkte und Prozesse investieren. CENTROTEC erwartet auf dieser Grundlage ein EBIT in Höhe von 34 bis 36 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2020. Inwiefern sich das Corona-Virus - beispielsweise durch Verzögerungen in der Lieferkette - negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausreichend beurteilt werden.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Der Rückkauf im September hat geholfen

Das am 27. August 2019 veröffentlichte freiwillige öffentliche Aktienrückkaufangebot der CENTROTEC Sustainable AG für bis zu 1.625.645 Stückaktien der Gesellschaft zu einem Angebotspreis von EUR 12,60 je Stückaktie wurde bis zum Ablauf der Annahmefrist für voraussichtlich rund 2.509.395 Aktien angenommen und ist damit überzeichnet. Gemäß den veröffentlichten Bedingungen des Aktienrückkaufangebots werden im Falle einer Überzeichnung die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien. Damit beträgt die Zuteilungsquote voraussichtlich rund 64,78%. so wurden 10% der Aktien "vom Markt" genommen, was dem Kurs offensichtlich gut getan hat, dazu kommt eine gute wirtschaftliche Entwicklung, also Kurs voraus, Rückkauf hat die gewünschten Ergebnisse erzielt

Was wird aus der CENTROTEC Aktie bei erfolgreich abgeschlossenem Aktienrückkaufprogramm und guten Ergebnissen? - kostenlose Analyse von HEUTE.

Centrotec?

Die CENTROTEC Sustainable AG ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Gestern (06.02.2020 / 22:00Uhr) notierten die Aktien der CENTROTEC Sustainable AG beim Tradegate-Handelsschluss nahezu unverändert bei 14,56 EUR. Eine immer noch schöne Kursentwicklung seit Durchführung des Rückkaufsprogramms im September. Mission erfolgreich. Bedenklich ist die mögliche Herausbildung eines Abwärtstrends... Aber Charttechnik ...



CENTROTEC Sustainable AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}