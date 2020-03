Prime Standard | Capsensixx AG macht einen Gewinnsprung im Q4

06.03.2020 - Die Capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17) hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem starken 4. Quartal abgeschlossen und ein insgesamt positives Geschäftsjahr verzeichnet.Nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen belief sich das Konzern EBITDA nach IFRS im 4. Quartal 2019 auf 4,3 Mio. Euro verglichen mit 1,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter drehte auf +2,4 Mio. Euro nach -2,3 Mio. Euro in der Vorjahresperiode (Q4 2018 Vergleichszahlen um 1,9 Mio. Euro nach unten angepasst, Effekt aus Entkonsolidierung coraixx). Auf Gesamtjahressicht belief sich das EBITDA von capsensixx 2019 auf 9,2 Mio. Euro nach 7,8 Mio. Euro in 2018. Zum Konzern EBITDA lieferten Axxion (ca. 80%) und Oaklet (ca. 20%) gleichermaßen positive Beiträge. Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter lag im Gesamtjahr 2019 mit 2,5 Mio. Euro bereits wieder deutlich über dem negativen Vorjahreswert von -0,6 Mio. Euro (Q4 2018 Vergleichszahlen um 1,9 Mio. Euro nach unten angepasst, Effekt aus Entkonsolidierung coraixx), dabei konnten im 4. Quartal die in den Vorquartalen in anderer Konzernstruktur aufgelaufenen Verluste vollständig aufgeholt werden und ein insgesamt positives Ergebnis erzielt werden. Die Nettoprovisionserlöse (Umsatz abzüglich durchlaufender Provisionserlöse Dritter) lagen mit 23 Mio. Euro ebenfalls über dem Vorjahreswert von 22 Mio. Euro.

Wer sind die überhaupt?

capsenxixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung und Umsetzung von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und Produktabläufe im Finanzbereich (Financial Administration as a Service). Ein hoher Anteil von wiederkehrenden Erlösen und profitables Wachstum charakterisieren das Geschäftsmodell, in dem Fonds und alternative Assets Schwerpunkte sind. In diesen Bereichen verfügen die Tochtergesellschaften Axxion (Kapitalverwaltungsgesellschaft) und Oaklet (Verbriefungsspezialist) über eine sehr starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum. Mit dem Technologie Startup coraixx für die Digitalisierung von Finanzbelegen mittels künstlicher Intelligenz erweitert capsensixx die Wertschöpfungskette und erschließt neue Geschäftsfelder und Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

