Prime Standard | Biotest wichtiger

zumindest im Operativen Bereich, der ja sowieso Anlass für die Prognoseerhöhung vor wenigen Tagen war, einen weiteren wichtigen Schritt getan respektive erreicht: Marktzulassung in Großbritannien für das CMV-spezifische Hyperimmunglobulin-Präparat Cytotect CP. Der regulatorische Prozess (Repeat Use Procedure) sowie die Zulassung von Cytotect CP Biotest in Großbritannien konnten dabei in weniger als 90 Tagen erfolgreich abgeschlossen werden.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Zulassung für Cytotect CP Biotest in Großbritannien erhalten haben. Infektionen mit dem Cytomegalievirus stellen eine der häufigsten Komplikationen nach Organ- und Stammzell-Transplantation dar. Cytotect CP Biotest bietet Transplantationsärzten eine zusätzliche Möglichkeit, um CMV-Infektionen entweder zu vermeiden oder zu behandeln. Somit wird das Resultat der Behandlung von Patienten im Anschluss an eine Transplantation verbessert", sagt Patricia Morey, Geschäftsführerin Biotest UK.

In Großbritannien werden über 3.700 Nieren-, Lungen-, Herz- oder Leber-Transplantationen und fast 1.700 Stammzelltransplantationen jährlich durchgeführt. Eine Infektion mit CMV kann bei bis zu einem Drittel der transplantierten Patienten auftreten und unbehandelt zu schwerwiegenden Komplikationen bis hin zu Organabstoßung, Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion (Graft-versus-Host Disease) oder invasiven Gewebeerkrankungen (z. B. Colitis, Pneumonitis oder Retinitis) führen.

Weltweit ist Biotest einer von nur zwei Anbietern dieses Präparates, wobei Cytotect CP Biotest das einzige CMV-Hyperimmunglobulin ist, das in Europa erhältlich ist. Cytotect CP Biotest ist zur Vorbeugung klinischer Manifestationen einer CMV-Infektion bei Patienten mit immunsuppressiver Behandlung - insbesondere bei Transplantat-Empfängern - indiziert und wird als begleitende Therapie zusammen mit Virostatika empfohlen. Cytotect CP Biotest verfügt über einen spezifischen und zielgerichteten Wirkmechanismus, der sich von den antiviralen Medikamenten unterscheidet, sie aber zusätzlich ergänzt.

Cytotect CP Biotest ist ein wichtiger Baustein für das weitere Wachstum von Biotest. Das Medikament wird in über 30 Ländern vertrieben und hat im Jahr 2019 zweistellige Wachstumsraten erzielt.

Es geht nicht ohne

Menschliches Blutplasma ist der Ausgangsstoff zur Herstellung von Plasmaproteinpräparaten, die in der Behandlung verschiedener Erkrankungen des Immunsystems, des Blutsystems sowie in der Notfallmedizin zum Einsatz kommen. Biotest gehört zu den weltweit sechs größten Herstellern von Plasmaproteinprodukten.

Während in der aktualisierten Prognose die Umsatzerwartung nicht verändert wurde ist es entscheidend für die Anleger das sich die Ertragslage weiter verbessert hat: "Auch wenn die Bemühungen einen Co-Vermarktungs- und Co-Entwicklungspartner zu finden in diesem Jahr nicht erfolgreich abgeschlossen werden können,..." Leider kein Hinweis, ob es überhaupt aussichtsreiche Kandidaten gibt, ob überhaupt ernsthafte Gespräche aktuell geführt werden, schwer einzuschätzen, was wird...

In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 erwirtschaftete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 294,9 Mio. EUR nach 289,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg um 1,8 % resultierte in erster Linie aus der positiven Umsatzentwicklung im Segment Therapie. Ursachen hierfür waren der verstärkte Verkauf ausgewählter Plasmaprodukte in attraktiven Absatzmärkten sowie gestiegene Verkaufsmengen und genau dieses operative Geschäftsfeld wird gestärkt..

Partner dringend gesucht

Die Partnering-Bemühungen gestalten sich komplexer und zeitaufwändiger als vermutet, sodass die Möglichkeit des Prognoseeintritts ohne Partnering nicht ausgeschlossen werden kann. Damit wäre ein EBIT in Höhe von -15 bis -35 Mio. EUR zu erwarten, während bei erfolgreichem Abschluss von Partneringverträgen ein EBIT in Höhe von -5 bis +5 Mio. EUR prognostiziert wird. SO HIESS ES NOCH AM 14.11.2019 - JETZT SIEHT ES OFFENSICHTLICH SELBST OHNE PARTNER VIEL BESSER AUS.

Chancen sind gross, aber NUR mit Partner

Auch wenn es wohl schwieriger als erwartet ist einen Partner zu finden, der Biotest die finanziellen Risiken der weiteren Schritte zur Marktfähigkeit des neuen intravenösen Immunglobulin, das bereits in Phase III Studien wohl sehr gute Ergebnisse gezeigt hat, konnte man trotzdem die hohen Verlusterwartungen stark reduzieren. Spricht für die zukünftigen Möglichkeiten der Biotest. Sobald ein Partner gefunden wird, sieht die Gesamtsicht der Gesellschaft wohl wesentlich positiver aus. Aber ohne Partner ...

Biotest?

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest biotechnologisch hergestellte monoklonale Antikörper für verschiedene Krebsindikationen und Systemischen Lupus Erythematodes (SLE). Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter.



Aktuell (15.01.2020 / 08:00 Uhr) notieren die Aktien der Biotest AG Vorzüge im Frankfurter-Handel unverändert bei 19,94 EUR.



Chart: Biotest AG | Powered by GOYAX.de

