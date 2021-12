Prime Standard | Biotest muss ganz schön korrigieren

Der Aufsichtsrat der Biotest AG (ISIN: DE0005227235) hat in seiner heutigen Sitzung entschieden, aufgrund des sich verändernden Marktumfeldes für den plasmatischen Gerinnungs-Faktor VIII, dass Biotest den Faktor VIII zukünftig nur noch absatzkorreliert produzieren wird. Biotest wird somit Wertberichtigungen auf vorhandenes Rohmaterial in Höhe von ca. 38 – 45 Mio. € vornehmen.

Auf der ganzen Welt verdoppelt sich aktuell etwa alle 7 Jahre der Bedarf an humanem Blutplasma, um seltene Erkrankungen vor allem mit Immunglobulinen therapieren zu können.

Bei der Fraktionierung von Plasma fallen immer drei Kuppelprodukte an. Eines davon ist das sogenannte Kryopräzipitat, das die menschlichen Gerinnungsfaktoren enthält. Der Bedarf an Arzneimitteltherapien mit Gerinnungsfaktoren, z.B. in der Hämophilie oder in der Intensivmedizin kann mit dem enormen Wachstum des Immunglobulin Sektors nicht mithalten, zumal in diesem therapeutischen Bereich die Plasmaproteine auch mit synthetisch hergestellten Arzneimitteln wie rekombinanten, halbwertszeitverlängerten Faktorkonzentraten oder bispezifischen Antikörpern um den Einsatz konkurrieren. Bedingt dadurch wird ein Teil des anfallenden Kryopräzipitates weltweit durch die Hersteller nicht zur Produktion von Arzneimitteln herangezogen. Dieser Trend wird sich so mittelfristig fortsetzen.

Deshalb wird Biotest zukünftig den Faktor VIII nur noch absatzkorreliert produzieren und Wertberichtigungen auf vorhandenes Rohmaterial in Höhe von ca. 38 – 45 Mio. € vornehmen.

Dementsprechend korrigiert Biotest seine EBIT Prognose für das Jahr 2021 von – 5 bis – 10 Mio. € auf ca. – 43 bis – 55 Mio. €. Die genauen finanziellen Auswirkungen dieses Einmaleffekts werden derzeit noch ermittelt.

Aktuell (09.12.2021 / 09:16 Uhr) notieren die Aktien der Biotest AG im Xetra-Handel bei 38,00 EUR (-1,00 EUR / -2,56 %).



