Prime Standard | Biotest: Durchbruch könnte bevorstehen - Phase III Studie scheint...

26.05.2020 -Die Biotest Gruppe (ISIN: DE0005227235) hat heute den Abschluss einer Studie (Nr. 984) bekannt gegeben, in der Patienten mit angeborenem Fibrinogen-Mangel im Falle einer akuten Blutung oder als Prophylaxe vor einer Operation mit dem von Biotest entwickelten Fibrinogen-Konzentrat (BT524) behandelt. Diese Patienten können selbst kein oder nur unzureichend funktionales Fibrinogen bilden und sind daher auf die Gabe von externem Fibrinogen angewiesen.

Es wurden die pharmakokinetischen Eigenschaften, die Wirksamkeit und die Sicherheit von Fibrinogen-Konzentrat bei Erwachsenen und Kindern mit angeborenem Fibrinogen-Mangel untersucht. Mit weit mehr als 100 behandelten Blutungsereignissen in insgesamt 35 Patienten aller Altersgruppen ist die Studie aktuell die größte prospektive klinische Untersuchung in dieser Indikation. Die Auswertung der umfangreichen Daten findet derzeit statt. Erste Ergebnisse bestätigen die hohen Erwartungen hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit und bilden die Grundlage für die Zulassung des aus humanem Plasma aufgereinigten Fibrinogen-Konzentrats.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diesen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung unseres Fibrinogen-Konzentrats erreicht haben. Die endgültigen Ergebnisse werden für Ende des 4. Quartals 2020 erwartet. Dieses Präparat ist neben IgG Next Generation ein weiteres Produkt, das in der neuen Produktionsstätte "Biotest Next Level" hergestellt wird", erklärt Dr. Andrea Wartenberg-Demand, Vice President Clinical Research and Development.

Wirecard - Vorlage JA und JA-Bericht auf 18.06.2020 verschoben - uneingeschränktes Testat erwartet

EXCLUSIVINTERVIEW mit dem CEO der Deutsche Rohstoff AG - viele Fragen wegen Ölpreisverfall und ...

Neben dem angeborenen Fibrinogen-Mangel gibt es die Indikation des erworbenen Fibrinogen-Mangels. Auch in dieser Indikation testet Biotest das Fibrinogen-Konzentrat in der "ADFIRST" genannten Phase III Studie. Hier dauert der Einschluss der Patienten an. Die Ergebnisse beider Studien sollen als Grundlage für die Zulassung von Fibrinogen-Konzentrat zur Behandlung von Patienten mit angeborenem und erworbenem Fibrinogen-Mangel dienen.

Q1 zeigte auch in die richtige Richtung

In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 erwirtschaftete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 97,7 Mio. EUR nach 77,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der starke Anstieg um 26,1 % zeigt sich in den Segmenten Therapie und Plasma & Services. Für das Umsatzwachstum im Segment Therapie waren sowohl die gestiegenen Mengen als auch höhere Verkaufspreise der wichtigen Produkte ursächlich. Die gestiegenen Umsätze im Segment Plasma & Services resultieren aus höherer Lohnfraktionierung.

Das EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 11,3 Mio. EUR und belief sich für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2020 auf 1,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -9,9 Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für das Biotest Next Level Projekt in Höhe von -18,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -12,9 Mio. EUR). Die gegenüber dem Vorjahr deutlich positive EBIT-Entwicklung ist unter anderem auf die gestiegenen Umsatzerlöse zurückzuführen.

Evotec beteiligt sich an Finanzierungsrunde - Wachstum an allen Fronten

Encavis holt sich 500 MW-Solarparks in Dänemark - Zugriff gesichert

USU Software mit einem wirklich guten ersten Quartal

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter.

Aktuell (26.05.2020 / 09:10Uhr) notieren die Aktien der Biotest AG Vorzüge im Xetra-Handel unverändert bei 21,00 EUR. Auch diese Aktie können Sie für nur 4,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: Biotest AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}