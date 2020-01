Prime Standard | Biofrontera mit Neuorganisation

06.01.2020 - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute eine neue Organisation ihres amerikanischen Tochterunternehmens Biofrontera Inc. zur Verstärkung der kommerziellen Aktivitäten in den USA bekannt gegeben.

Das operative Geschäft in den USA wird ab dem heutigen Tag durch Christopher Pearson als Chief Commercial Officer USA sowie Erica Monaco als Chief Financial Officer USA geführt. Chris Pearson wird für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Marktzugang zuständig sein. Erica Monaco verantwortet die Bereiche Finanzen & Operations, Personal, Recht und Compliance. Organisatorisch steht der Biofrontera Inc. nun ein 4-köpfiges Board of Directors vor, dem Prof. Hermann Lübbert (Vorsitzender) und Thomas Schaffer als non-executive Board Members angehören, Chris Pearson und Erica Monaco als executive Board Members.

Prof. Hermann Lübbert, Vorsitzender des Vorstands der Biofrontera AG, kommentierte: "Wir haben mit den bisherigen Strukturen in kürzester Zeit eine höchst erfolgreiche Vertriebsorganisation in USA aufgebaut. Aufgrund der nun erreichten Größe kann die Biofrontera Inc. mit einem lokalen operativen Management die vertriebliche Schlagkraft weiter erhöhen und so noch wettbewerbsfähiger werden."

Aktuell (06.01.2020 / 12:12 Uhr) notieren die Aktien der Biofrontera AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,05 EUR (-1,07 %) bei 4,64 EUR.



Chart: Biiofrontera AG | Powered by GOYAX.de

