Prime Standard | BB Biotech sieht Gegenwind

Zahlen heißt bei BB BioTech im Endeffekt die Kursentwicklung der Beteiligungen, nicht operatives "Arbeitsergebnis": Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. September 2019 einen Gewinn nach Steuern von CHF 172 Mio. aus (Gewinn von CHF 172 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 3. Quartal wies dabei einen Verlust von CHF 382 Mio. aus (Gewinn von CHF 242 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Beteiligungsgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

Biotech schlägt der Wind ins Gesicht

Die Aktie von BB Biotech gab im 3. Quartal 2019 um 6.9% in CHF und 4.7% in EUR nach, während der Innere Wert des Portfolios (NAV) um 11.6% in CHF respektive 9.8% in EUR sank. Daraus ergibt sich für das 3. Quartal ein Nettoverlust von CHF 382 Mio. gegenüber einem Reingewinn von CHF 242 Mio. im Vorjahreszeitraum. Seit Jahresbeginn liegt die Performance der BB Biotech-Aktie immer noch im positiven Bereich. Die Gesamtrendite von 10.0% in CHF und 13.7% in EUR sowie der Anstieg des Net Asset Value von 5.0% in CHF und 8.8% in EUR spiegeln den starken Anstieg des 1. Quartals wider. Der Reingewinn in den ersten neun Monaten lag mit CHF 172 Mio. exakt auf dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Einzelwerte mit Charme

Mehrere Portfoliounternehmen legten für das 2. Quartal solide Unternehmenszahlen vor, darunter Neurocrine und Alnylam. Radius und G1 Therapeutics meldeten erfreuliche Entwicklungen bei ihren Pipelineprodukten. Im 3. Quartal präsentierten die jeweiligen Lizenznehmer von Alnylam und Ionis positive Daten zulassungsrelevanter klinischer Versuche. So legte The Medicines Company, Alnylams Partner bei der Entwicklung von Inclisiran, ausgezeichnete Ergebnisse einer Phase-III-Studie zu Inclisiran bei Patienten mit hohem LDL-Cholesterinspiegel vor. Akcea, die Tochtergesellschaft von Ionis, gab positive Studienergebnisse zu Volanesorsen bei Patienten mit familiärer partieller Lipodystrophie (FPL) bekannt. Weniger erfolgreich präsentierten sich Myovant und Akcea, die Anzeichen von Fehlentscheidungen in der Unternehmensführung erkennen liessen. Für einige F&E-intensive Unternehmen wie beispielsweise für Agios erweist sich der sich abzeichnende Kapitalbedarf als Herausforderung.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Ausblick

BB Biotech rechnet für das 4. Quartal 2019 mit beachtlichen Fortschritten in der Wirkstoffpipeline von Biotechunternehmen: Im Fokus stehen Sage, Halozyme, Myovant, Myokardia, Homology, Crispr Therapeutics sowie Incyte. Zulassungen werden von Intra-Cellulars Lumateperone und Alexions Ultomiris erwartet.

Das Investment Team soll die ansteigenden Bewertungslücken zwischen dem Biotechsektor sowie anderen Sektoren in der Gesundheitsbranche und den breiteren Aktienmärkten genau im Auge behalten. Nach Meinung von BB Biotech bilden die immensen Fortschritte des Sektors auf wissenschaftlicher, medizinischer und wirtschaftlicher Ebene weiterhin die Grundlage für Investitionen im Interesse und zugunsten der Aktionäre.

Politische Auseinandersetzungen und Entscheidungen werden weiterhin spürbare Auswirkungen haben - vor allem in Bezug auf die Preisgestaltung von Medikamenten und deren Vergütung. Höchste Aufmerksamkeit kommt nach wie vor den zahlreichen Handelskonflikten der USA und dem US-Präsidentschaftswahlkampf zuteil. Auch Regelungen zur Preissetzung von Medikamenten, die Gesundheitspolitik und mögliche präsidiale Verfügungen bleiben von Interesse, obwohl sie sich zum Teil als wahltaktische Rhetorik entpuppen könnten.

Aktuell (18.10.2019 / 08:08 Uhr) notieren die Aktien der BB Biotech AG im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,70 EUR (-1,28 %) bei 54,05 EUR.