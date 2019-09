Prime Standard | Aves One: Ausverkauf?

eher lahm bis überhaupt nicht.In der "Welt" findet sich ein Beitrag von bloomberg in dem angedeutet wird, dass "ein Verkauf erwogen werde" und "sei auf großes Interese gestoßen". Aves One hat dieses Jahr gut an der Börse performt: Vom Jahrestief bei 6,40 EUR ging es bis auf 13,30 EUR, heute handelt die Aktie mit kräftigem Plus von 4,31 % (auch den Gerüchten geschuldet) bei 12,10 EUR (19.09.2019 / 15:31 Uhr) Natürlich sei das "vertraulich" und natürlich sei "der Ausgang ungewiß".

Aves One antwortet mit einer Stellungnahme: " Die Aves One AG nimmt jüngste Medienspekulationen zur Kenntnis. Die Gesellschaft bestätigt, dass sie gegenwärtig verschiedene Optionen einer neuen Finanzierung in Form von Eigen- und/oder Fremdkapital prüft, um das Wachstumspotential der Gesellschaft zu stärken. Dies schließt auch die Option einer Kapitalerhöhung und/oder eine anderweitige Übernahme von Aktien durch einen oder mehrere potentielle Investoren mit ein. Die Aves One AG wird eine Kooperation nur verfolgen, die strategisch überzeugend ist und die die Finanzierung und den Wachstumspfad der Gesellschaft gewährleistet. Es gibt keine Gewissheit, dass eine solche potentielle Kooperation zustande kommt. Zu gegebener Zeit und sofern erforderlich, wird eine weitere Mitteilung veröffentlicht."

So bleiben eigentlich mehr Fragen offen, als geklärt werden. Zumindest gibt es wohl Gespräche und diese könnten wohl auch in die Richtung eines Verkaufs gehen, natürlich nur wenn eine "Kooperation (...) strategisch überzeugend ist und die die Finanzierung und den Wachstumspfad der Gesellschaft gewährleistet." Wäre schade, wenn Aves One vom Kurszettel verschwinden sollte in dem Moment, wo die Geselslchaft anfängt Spass zu machen. Gerade jetzt kann man beginnen die Skalenvorteile eines Vermieters mit bestehendem Mitarbeiterpool durch weitere Container, Bahnwagen und Wechselbrücken Käufe ausschöpfen. Der Bestand wuchs in den letzten Monaten beeindruckend: 448 Miio. anlagevermögen in 2017, 820 Mio in 2018 und jetzt bereits zusätzliche 180 Mio in 2019 - und 2019 ist noch nicht vorbei.

2018 war schon gut

Mit einer starken operativen Entwicklung und dem konsequenten Ausbau des Asset-Portfolios wurden alle wesentlichen Kennzahlen verbessert. Der Konzernumsatz stieg um 45 % auf EUR 77,7 Mio. (Vj. EUR 53,4 Mio.). Gleichzeitig wuchs das EBITDA auf EUR 52,2 Mio. - bereinigt um Sondereffekte aus Rechtsstreitigkeiten erreichte die Kennzahl EUR 54,7 Mio. und übertraf damit den Vorjahreswert um 88 % (Vj: EUR 29,1 Mio.). Das bereinigte EBT betrug EUR 5,3 Mio. (ohne Berücksichtigung des einmaligen Sondereffektes aus Rechtsstreitigkeiten und der Währungseffekte). Der Konzernjahresüberschuss stieg entsprechend deutlich auf EUR 12,1 Mio. (Vj. EUR -35,0 Mio.). Zudem wurde der Wert des Portfolios mit Logistik-Assets auf rund EUR 821 Mio. nahezu verdoppelt (Vj. EUR 448 Mio.).



"Unsere Geschäftszahlen 2018 bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben die gesetzten Ziele übertroffen und die Gewinnzone nachhaltig erreicht. Damit verfügen wir über exzellente Voraussetzungen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019. Wir erwarten deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis und werden unser Portfolio mit Zukäufen weiter stärken", erklärte Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG bei Vorlage der 2018er Zahlen.

Weiteres deutliches Wachstum von Konzernumsatz und EBITDA 2019

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwartet der Vorstand, auf Grundlage der sich in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen sowie dem Gesamtjahreseffekt aus der starken Investitionstätigkeit des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018, erneut höhere Umsatzerlöse und ein weiter verbessertes operatives Ergebnis. Prognostiziert wird ein Umsatzvolumen von über EUR 110 Mio. Dieses Umsatzwachstum soll aus den bereits getätigten Investitionen sowie den in 2019 noch zu erwerbenden Logistik- Assets resultieren. Aus dem gleichen Grund wird erwartet, dass auch das operative Ergebnis (EBITDA) weiter steigen wird. Der Vorstand prognostiziert für das Geschäftsjahr 2019 ein EBITDA von über EUR 80 Mio. Neben der erwarteten positiven Entwicklung des operativen Geschäfts soll das Portfolio mit wertsteigernden Akquisitionen weiter gestärkt werden und im Laufe des Geschäftsjahres einen Wert von mehr als einer Milliarde Euro erreichen.

Aves One?

Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwagons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Die Gesellschaft plant das Asset-Volumen bis Ende des Jahres 2019 auf über eine Milliarde Euro zu steigern. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet.