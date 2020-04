Prime Standard | Atoss Software liefert starkes Q1 und Prognose für 2020 weiter stark

Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400) setzt die erfolgreiche Entwicklung aus 2019 in 2020 nahtlos fort: Q1 Umsatz plus 17%, EBIT-Marge 26%, 77% wiederkehrende Umsätze bei Software.

Der Gesamtumsatz konnte deutlich um 17 Prozent auf Mio. EUR 19,8 (Vorjahr: Mio. EUR 16,9) gesteigert werden. Die Softwareerlöse stiegen dabei um insgesamt 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf Mio. EUR 11,8 (Vorjahr: Mio. EUR 10,8) an. Hierbei erhöhte sich insbesondere durch den Ausbau des Cloud Geschäfts der Anteil wiederkehrender Umsätze an den Softwareerlösen gegenüber dem Vorjahresquartal sehr deutlich um 8 Prozent auf 77 Prozent (Vorjahr: 69 Prozent). Innerhalb der Softwareumsätze verzeichneten lediglich die Umsätze mit On Premise-Lizenzen gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang auf Mio. EUR 2,7 (Vorjahr: Mio. EUR 3,4).

NICHT VERGESSEN NACH DER HAUPTVERSAMMLUNG WIRD AUS EINER AKTIE ZWEI - GRATISAKTIEN DIE DEN KURS GÜNSTIGER MACHEN UND SO OFT ZU LIQUIDEREM HANDEL UND STEIGENDEN KURSEN CP FÜHREN.

Besonders beeindruckend ist die Entwicklung der Auftragslage unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Während sich der Auftragsbestand bei Softwarelizenzen zum 31.03.2020 auf Mio. EUR 11,0 (Vorjahr: Mio. EUR 5,0) mehr als verdoppelte, konnte auch die für die Steuerung des Bereichs Cloud wesentliche Kennzahl - der Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) zweistellig um 78 Prozent auf Mio. EUR 9,8 (Vorjahr: Mio. EUR 5,5) gesteigert werden. Der ARR steht dabei für die von der Gesellschaft innerhalb der nächsten 12 Monate auf Basis der zum Stichtag laufenden monatlichen Cloud-Nutzungsgebühren generierten Umsätze.

Vor dem Hintergrund dieser überaus erfreulichen Umsatzentwicklung rechnet die Gesellschaft mit einer erneuten deutlichen Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT) gegenüber dem Vorjahresquartal bei einer EBIT Marge von rund 26 Prozent. Weitere Details hierzu wird die Gesellschaft am 27. April 2020 im Rahmen ihrer Q1-Quartalsmitteilung veröffentlichen.

Auf Basis der exzellenten Auftragslage zum 31.03.2020, die durch den besonders hohen Auftragsbestand bei Softwarelizenzen und einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze gekennzeichnet ist, geht die Gesellschaft trotz der gegenwärtigen Situation weiterhin von einem Gesamtumsatzziel für das Jahr 2020 von um Mio. EUR 80 (Vorjahr: Mio. EUR 71,4) aus. Hierbei rechnet ATOSS aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise mit einer zwischenzeitlichen moderaten Eintrübung der Auftragslage in Q2, die sich in Q3 wieder verbessert und in Q4 weitgehend normalisiert. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft nun eine EBIT-Marge für das Gesamtjahr von rund 25 Prozent.

Aktuell (16.042020 / 10:00 Uhr) handeln die Aktien der Atoss Software AG im Frankfurter-Handel bei 155,00 EUR 4,03 % im Plus.



