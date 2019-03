Prime Standard | A.S. Creation weiter im Krisenmodus?

28.03.2019 - A.S. Création (ISIN: DE000A1TNNN5) verzeichnete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatzrückgang um 8,8 Mio. EUR bzw. um 6,2 % von 143,3 Mio. EUR im Vorjahr auf 134,5 Mio. EUR. Damit lag der Umsatz am oberen Ende der zuletzt veröffentlichten Erwartungen für das Jahr 2018 von 125 Mio. EUR bis 135 Mio. EUR. Den größten Umsatzrückgang verzeichnete A.S. Création mit 10,7 % in den Ländern der Europäischen Union (ohne Deutschland), der Rückgang in Deutschland betrug lediglich 2,7 %. Mit der Inbetriebnahme der Tapetenproduktion in Minsk im März 2018 trug die weißrussischen Konzerngesellschaft Profistil im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals zu den Konzernumsätzen von A.S. Création bei. Dadurch konnte der Rückgang der Brutto-Umsätze in den osteuropäischen Ländern außerhalb der EU im Jahr 2018 auf 6,0 % begrenzt werden.

Verlust im Geschäftsjahr 2018 deutlich reduziert

A.S. Création weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Verlust vor Steuern in Höhe von -5,7 Mio. EUR (Vorjahr: -17,8 Mio. EUR) aus. Wesentliche Gründe für die beiden Verlustjahre waren zum einen umrechnungsbedingte Währungsverluste in Höhe von 3,8 Mio. EUR (Vorjahr: 2,0 Mio. EUR) und im Vorjahr mit 13,1 Mio. EUR das verhängte Bußgeld im Rahmen des Kartellverfahrens in Deutschland. Ferner wurde das Ergebnis sowohl 2018 als auch 2017 durch Restrukturierungsaufwendungen beeinflusst. Das um diese Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern hat sich von -1,8 Mio. EUR im Vorjahr um 0,4 Mio. EUR auf einen Verlust in Höhe von -1,4 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2018 verbessert. Vor dem Hintergrund der im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Mio. EUR reduzierten Umsätze ist diese Verbesserung positiv zu bewerten. Zu dieser Verbesserung haben insbesondere die deutliche Reduktion des Personalaufwandes, die geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen, niedrigere Abschreibungen und ein verbessertes operatives Ergebnis bei der At-Equity bilanzierten Beteiligung A.S. & Palitra beigetragen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Insgesamt liegt das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 im Rahmen der zuletzt geäußerten Erwartungen. Dennoch ist der Vorstand mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr nicht zufrieden, da es noch nicht gelungen ist, A.S. Création in die Gewinnzone zurückzuführen.

Keine Dividende für das Geschäftsjahr 2018

Aufgrund der Verlustsituation wird für das Geschäftsjahr 2018 keine Dividende ausgeschüttet. Diese Vorgehensweise entspricht der bisherigen Dividendenpolitik.

Positiver Ausblick auf 2019

Der Vorstand sieht dem Geschäftsjahr 2019 optimistisch entgegen und erwartet, dass die Trendwende eingeleitet werden kann. Auf der Heimtextil Messe in Frankfurt im Januar 2019 hat A.S. Création die internationale Endverbraucherkampagne "Metropolitan Stories" vorgestellt, welche die sehr erfolgreiche national ausgerichtete Kampagne "Bude 2.0" aus dem Vorjahr ergänzen wird. Weiterhin wird die Umsetzung einer größeren Ausschreibung im internationalen Baumarktbereich im Verlauf des Jahres 2019 für einen Umsatzimpuls sorgen. Ein weiterer Wachstumstreiber wird die neue Produktionsgesellschaft in Minsk sein, die 2019 ihr erstes volles Geschäftsjahr haben wird. Insgesamt geht der Vorstand für 2019 von einem Konzernumsatz zwischen 135 Mio. EUR und 140 Mio. EUR aus. Aufbauend auf dem geplanten Umsatzwachstum sowie den bereits im Jahr 2018 umgesetzten Maßnahmen zur Kostensenkung sollte A.S. Création 2019 in die Gewinnzone zurückkehren. Der Vorstand erwartet ein operatives Ergebnis (ohne Sonder-effekte) zwischen 1,0 und 2,0 Mio. EUR.

Aktuell (28.03.2019 / 09.59 Uhr) notieren die Aktien der A.S. Creation Tapeten AG AG im Xetra-Handel mit einem Minus von - 0,10 EUR (-0,83 %) bei 11,90 EUR.