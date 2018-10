Prime Standard | ATOSS Software wächst rasant dank Cloud

Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400) steigerte die Wachstumsdynamik und schreibt in Folge ihren anhaltenden Unternehmenserfolg nun auch im dreizehnten Jahr fort.

Die stabile Geschäftsentwicklung ist dabei nicht nur ein Beleg für die Rolle als Technologie und Innovationsführer von ATOSS im Markt für bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung. Sie bestätigt zugleich die stetig zunehmende Bedeutung des Themas Workforce Management in der Unternehmenssteuerung.

Der Umsatz mit Software wuchs im Zeitraum Januar bis September um 12 Prozent auf Mio. EUR 28,4 (Vj. Mio. EUR 25,3). Dies entspricht einem Anteil an den gesamten Umsätzen des Konzerns von 63 Prozent. Mit Softwarelizenzen wurde ein Umsatz von Mio. EUR 9,3 (Vj. Mio. EUR 9,2) erzielt. Besonders dynamisch ist die Entwicklung der Cloudumsätze, die sich mit Mio. EUR 2,9 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben. Die schon seit Jahren konstant positive Entwicklung bei der Softwarewartung wurde ebenfalls erfolgreich fortgesetzt. Hier stiegen die Umsätze um 10 Prozent auf Mio. EUR 16,2 (Vj. Mio. EUR 14,7). In Folge stieg der Anteil der wiederkehrenden Umsätze (Wartung und Cloud) am Gesamtumsatz auf 42 Prozent (Vj. 40 Prozent). Auch die Umsätze mit Beratungsleistungen liegen mit Mio. EUR 12,9 (Vj. Mio. EUR 10,8), respektive einer Zunahme von 19 Prozent, deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums und zeigen seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum. Die Umsätze mit Hardware bzw. die sonstigen Umsatzerlöse belaufen sich auf Mio. EUR 3,0 (Vj. Mio. EUR 2,7) bzw. Mio. EUR 1,1 (Vj. Mio. EUR 0,9).

Nicht nur beim Umsatz kann ATOSS neue Spitzenwerte aufweisen. Auch das operative Ergebnis (EBIT) stieg trotz signifikanter Investments in R&D sowie die Sales Organisation deutlich um 18 Prozent auf Mio. EUR 12,0 (Vj. Mio. EUR 10,2). Damit liegt die Umsatzrendite bezogen auf das EBIT mit 27 Prozent etwas oberhalb der Prognose des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 von 25 Prozent. Pro Aktie verdiente ATOSS in den ersten drei Quartalen EUR 2,02 nach EUR 1,67 im Vorjahr.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Der Markt für Workforce Management bietet weiterhin erhebliches Wachstumspotential. Der fortschreitende Trend zur Digitalisierung, neue Arbeitskonzepte und eine zunehmend individualisierte Gesellschaft verändern die Arbeitswelt massiv und kontinuierlich. In der Folge wächst die Nachfrage nach Lösungen für Workforce Management ungebrochen. ATOSS ist in einem solchen Marktumfeld als Key Player exzellent positioniert, um ihre Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben. Dies wird nicht zuletzt durch die erfolgreiche Cloud-Transformation belegt. Bezogen auf die Auftragseingänge für Softwarelizenzen und den Softwareanteil aus Cloud-Subskriptionen erhöhte sich in Folge der auf Cloud Aufträge entfallende Anteil im Vorjahresvergleich von 14 Prozent auf 30 Prozent. Der Auftragsbestand bei Cloud Solutions von Mio. EUR 14,4 (Vj. Mio. EUR 8,1) stellt zusammen mit dem Auftragsbestand bei Softwarelizenzen von Mio. EUR 4,6 (Vj. Mio. EUR 5,8) eine erstklassige Ausgangsbasis für weitere Erfolge dar. Unter Berücksichtigung der beabsichtigten Investitionen zur Erschließung neuer Märkte und den hohen Ausgaben von rund einem Fünftel des Umsatzes für R&D wird für das Geschäftsjahr 2018 weiterhin eine EBIT-Marge von mindestens 25 Prozent erwartet.



