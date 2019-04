Prime Standard | 4SC wirkt.

Die 4SC AG (ISIN: DE000A14KL72) hat heute bekanntgegeben, dass auf dem Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2019 präklinische Daten veröffentlicht wurden, die den Wirkmechanismus von Domatinostat im Merkelzellkarzinom (Merkel cell carcinoma, MCC) bestätigen. Die Daten wurden von Prof. Dr. Dr. Jürgen C. Becker präsentiert, Department für Translational Skin Cancer Research am Universitätsklinikum Essen, Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung und Deutsches Krebsforschungsinstitut (DKFZ), Heidelberg. Das AACR Meeting fand vom 29. März bis 3. April 2019 im Georgia World Congress Center in Atlanta, USA, statt.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Merkelzellkarzinom - Krebszellen verstecken sich vor dem Immunsystem

MCC ist ein seltener, hochaggressiver Hautkrebs, der oft entweder durch eine Infektion mit dem Merkelzell-Polyomavirus oder durch hohe UV-Belastung verursacht wird. Die Patienten leiden unter schnell wachsenden Geschwüren mit einem Durchmesser von 0,5 bis 5 cm und der Tumor breitet sich aggressiv über die Blutgefäße in die Lymphknoten und viele Organe aus.

Obwohl Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren bei MCC eine beeindruckende klinische Wirkung gezeigt hat, entkommen die Tumorzellen bei einigen Patienten sehr geschickt dem Immunsystem. Die Krebszellen und das sie umgebende Gewebe verhindern, dass Immunzellen in den Tumor eindringen und beeinträchtigen die Präsentation von Tumorsignalen auf ihrer Oberfläche. Für Patienten, die auf eine Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren nicht ansprechen oder anschließend einen Rückfall erleiden, gibt es derzeit keine weiteren Behandlungsmöglichkeiten.

Prof. Dr. Dr. Jürgen C. Becker erklärte: "In früheren Experimenten haben wir gezeigt, dass die Mechanismen, durch welche MCC-Zellen dem Immunsystem entkommen, epigenetisch reversibel sind1. Daher waren wir sehr daran interessiert zu untersuchen, wie Domatinostat von 4SC auf MCC-Zelllinien wirkt, da es sich um einen oral verfügbaren, epigenetisch aktiven niedermolekularen Inhibitor von Histondeacetylasen der Klasse I handelt.Unsere neuen Daten zeigen, dass Domatinostat die Präsentation von Tumorsignalen auf der Zelloberfläche verstärkt, die Teilung von MCC-Zellen stoppt und sogar Zelltod induziert hat. All diese Effekte waren spezifisch für MCC-Zelllinien und traten in gesunden Kontrollzellen nicht auf."

Dr. Frank Hermann, Chief Development Officer von 4SC, sagte: "Wir danken unseren Kooperationspartnern für das Engagement und die Energie, die sie für ihre Forschung mit Domatinostat aufgewendet haben. Dass Domatinostat auf verschiedenen Ebenen den Mechanismen entgegenwirkt, durch welche MCC-Zellen dem Immunsystem entkommen, deutet darauf hin, dass die Kombination von Domatinostat mit Checkpoint-Inhibitoren eine vielversprechende therapeutische Strategie in MCC ist. Wir planen, noch in diesem Jahr eine potenziell zulassungsrelevante klinische Studie zu beginnen."

Die Entwicklungspipeline scheint mit hoffnungsvollen Kandidaten gefüllt zu sein und die Burn-rate bewegt sich im Bereich des Erwarteten, mal schauen was daraus wird.

