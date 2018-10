Prime Standard | 4SC macht wieder Kasse

31.10.2018 - Die 4SC AG (ISIN: DE000A14KL72) hat heute bekanntgegeben, dass sie eine Meilensteinzahlung in Höhe von einem einstelligen Millionenbetrag in Euro von ihrem Partner LingSheng Pharma Tech Co., Ltd (Link Health) erhalten hat. Die Zahlung erfolgte im Rahmen der Lizenz- und Entwicklungspartnerschaft für den Krebswirkstoff 4SC-205.

Im Rahmen des Vertrags aus dem Jahr 2016 hat Link Health von 4SC die exklusiven Lizenzrechte für die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von 4SC-205 in China, Hongkong, Taiwan und Macao erhalten und ist für die Durchführung und Finanzierung der klinischen Entwicklung von 4SC-205 verantwortlich.

Dr. Jason Loveridge, CEO von 4SC, kommentierte: "Wir freuen uns, dass unser chinesischer Partner die Entwicklung von 4SC-205 erfolgreich fortgeführt und einen ausgiebigen Plan für die weitere klinische Entwicklung in Richtung Marktzulassung in Asien vorgelegt hat. Wir bei der 4SC konzentrieren uns auf die Weiterentwicklung unserer Medikamentenkandidaten Resminostat und Domatinostat im Bereich Krebs und auch die gewinnbringende Verpartnerung unserer nicht zum Kerngeschäft gehörender Projekte schreitet weiterhin gut voran."



Chart: 4SC AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}