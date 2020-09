Prime Standard | 3U Holding's weclapp und Francotyp-Postalia - noch mehr Schwung durch Zusammenarbeit

In der Corona-Zeit war es etwas ruhig geworden um die 3U Holding und ihre Perspektivtochter weclapp SE. Jetzt geht's weiter. Und da weclapp den Anspruch erhebt durch Marktanteilswachstum "seine" Nische zu sichern und auszubauen. Derzeit Nische mit zukünftigem Potential auf einen möglichen Millliardenmarkt. weclapp, ein Anbieter der mit KI eine cloudbasierte Plattform anbietet, die explosionsartige Wachstumsraten aufweist. Natürlich auf kleiner Basis, aber es geht um einen erst zu definierenden Markt auf dem weclapp einer der Ersten - und nach eigener Aussage führender Anbieter ist.Die Zahlen zum Q1 bestätigten das hohe Potential der weclapp: Das Cloud-Computing-Geschäft in der Tochtergesellschaft weclapp wuchs im Vergleich zum ersten Quartal 2019 um 56,2 %. Deren EBITDA-Marge stieg wegen geringeren Personalwachstums von rund 25 % auf jetzt rund 33 %.Für das zweite Quartal warnte man: "Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage, die mit den Maßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie einhergeht, können Veränderungen im Kreis der bestehenden und potenziellen Kunden eventuell zu Beeinträchtigungen im Cloud-Computing-Geschäft führen."

Entweder mitgestalten und vorne dran bleiben, um später "richtig Geld verdienen zu können" oder weclapp wird trotz derzeitigem technischen Vorsprung wegen Geldmangel nicht weiter vorne mitspielen können - also Wachstum um jeden Preis und natürlich Perspektive Börsengang, um weiteres Wachstum zu finanzieren.

Passend Vertriebskooperation

Im Rahmen der Zusammenarbeit eröffnet FP seinen Kunden über das Portal discoverFP Online-Zugang zur cloudbasierten ERP-Plattform weclapp. Diese Möglichkeit erhalten zunächst alle Kunden der deutschen FP Vertriebs- und Servicegesellschaft. Die Vereinbarung kann künftig auf weitere FP-Landesgesellschaften ausgeweitet werden. FP erhält Provisionen auf die so generierten Umsätze bei der weclapp SE.Die aktive Vermarktung soll in Kürze aufgenommen werden.

Ertan Özdil, Vorstand der weclapp SE, unterstreicht: "Francotyp-Postalia und weclapp adressieren die gleichen mittelständischen Kundenkreise: erfolgreiche Unternehmungen und Dienstleister, die sich derzeit auf dem Weg der Digitalisierung befinden. FP bringt weclapp auch ihrem breiten Kundenstamm nahe, und weclapp eröffnet diesen Firmen umfassende und einfach zu bedienende Möglichkeiten für schnelleres, teamorientiertes Arbeiten."

"Für discoverFP suchen wir laufend attraktive Angebote, die unseren Kunden ihren Büroalltag und ihre Kommunikations- und Geschäftsprozesse digitaler und damit leichter und effizienter machen", ergänzt Patricius de Gruyter, Vertriebsvorstand der Francotyp-Postalia Holding AG. "Auf der Suche nach einer innovativen, umfassenden ERP-Lösung für den Mittelstand sind wir bei weclapp fündig geworden."

Mehrwert für die Kunden? "Das übergeordnete Ziel (der weclapp Programme) ist es, administrative Aufwände zu reduzieren, Prozesse effizienter zu gestalten und als Partner, die Kunden Schritt für Schritt auf dem Weg in eine sinnvolle Digitalisierung zu begleiten."

Erstes Quartal für 3U lief für alle Teile "nicht schlecht" - Corona wird sich in Q2 zeigen, wenn...

Zu Jahresanfang definierte der Vorstand der 3U Holding seine Jahresziele: "Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet der Vorstand mit einer starken Umsatzsteigerung. 2020 sollen Umsatzerlöse zwischen EUR 58,0 Mio. und EUR 63,0 Mio. erzielt werden. Außerdem sind Erträge aus der Veräußerung von Vermögenswerten in die Planung eingeflossen. So wird mit einem EBITDA zwischen EUR 10,0 Mio. und EUR 12,0 Mio. gerechnet. Das Konzernergebnis wird aufgrund höherer Abschreibungen und höheren Steueraufwands nach derzeitiger Planung zwischen EUR 2,0 Mio. und EUR 3,0 Mio. liegen."

UND IM ERSTEN QUARTAL lief es wie geplant: Man hat den Konzernumsatz im ersten Quartal 2020 stark gesteigert. Er erreichte mit EUR 15,99 Mio. 21,8 % mehr als im Vorjahresquartal (Q1 2019: EUR 13,12 Mio.). Überdurchschnittliches Wachstum verzeichnete der Geschäftsbereich Cloud Computing, der um 56,2 % zulegte, aber auch der Geschäftsbereich Onlinehandel wuchs von deutlich höherem Ausgangsniveau um 16,0 %. Selbst der Geschäftsbereich Telekommunikation konnte das Geschäft im ersten Quartal erstmals wieder ausbauen. Günstige Wetterverhältnisse und die erstmalige Einbeziehung des neu erworbenen Windparks Roge führten zu einem spürbaren Umsatzanstieg im Segment Erneuerbare Energien. Wind- und Solarenergie steuerten auch zum EBITDA des Konzerns einen erfreulichen Beitrag bei. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern erhöhte sich überproportional um 40,9 % auf EUR 2,90 Mio. (Q1 2019: EUR 2,06 Mio.). Das Konzernergebnis stieg um 75,2 % auf EUR 0,86 Mio. (Q1 2019: EUR 0,49 Mio.).

Und so konnte man mitteilen: "Nach dem guten ersten Quartal bekräftigt der Vorstand seine Prognose und rechnet mit einer starken Umsatzsteigerung." Und so sagte am 13.05.2020 Michael Schmidt, der Vorstandssprecher der 3U HOLDING AG: "Gerade jetzt zeigt sich, dass die Diversifizierung mit unseren drei Segmenten zur Stabilität des 3U Konzerns insgesamt wesentlich beizutragen vermag. Jenseits der aktuellen Wirtschaftslage sehen wir uns also auf allen Ebenen gut gerüstet, um unseren Kurs profitablen Wachstums weiter fortzusetzen." Und zum Thema weclapp: (...)" Dass unsere strategisch wichtigsten Geschäftsbereiche Cloud Computing und Onlinehandel im ersten Quartal plangemäß eine gute Leistung gebracht haben, freut uns sehr. Die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Risiken unterschätzen wir dabei jedoch nicht. Überdies erwarten wir nach dem Abflauen der Pandemie eine weltweite Intensivierung zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und sind dafür mit unserem Geschäftsbereich Cloud Computing bestens aufgestellt",

Sind auf die Fortsetzung egspannt und ob und wann der Börsengang der Tochter ansteht....

3U Holding AG handelt aktuell (08.092020 / 08:00) auf Tradegate bei 1,79 EUR - Die Aktie kann auch bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker gehandelt werden.



{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}